Kiko Rivera recibe un inesperado homenaje en plena recuperación tras sufrir un ictus

Kiko Rivera lleva ya varios días en su casa descansando tras sufrir un ictus el pasado 20 de octubre. “He vuelto a nacer, la vida me ha dado una segunda oportunidad y no pienso desaprovecharla”, reflexionaba desde el hospital. Tras recibir el alta, el DJ está siendo arropado por su mujer y sus hijas en casa, desde donde ha recibido un emotivo e inesperado homenaje por parte del Sevilla F.C. , equipo del que es seguidor.

