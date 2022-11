Kiko Rivera reaparece, visiblemente más delgado, tras sufrir el ictus

“Siempre he sido un gran fumador, vosotros me veíais todos los días, y ahora me siento bien, lo llevo bien”, ha explicado.

“Ahora no me asfixio”, ha contado. Además, lleva “20 días sin fumar”, lo que ha sido una de las mejores decisiones que ha podido tomar en esta nueva etapa de su vida en la que, como asegura, se está tomando muy en serio tanto su alimentación como la práctica de deporte.

You May Also Like