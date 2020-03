Kiko Rivera lanza un comunicado por el coronavirus:”Estoy en casa intentando pasar este caos lo mejor posible”

Kiko Rivera se ha visto afectado por la crisis del coronavirus. El cantante ha tenido que modificar su agenda y suspender un concierto que se iba a celebrar en Asturias el próximo sábado 14 de marzo. Además, obligado por la cantidad de noticias que circulan sobre él, ha tenido que emitir un comunicado para tranquilizar a sus fans.

El hijo de Isabel Pantoja se ha convertido en víctima del coronavirus y ha tenido que publicar un vídeo en su perfil de Instagram para desmentir las noticias falsas que se han publicado acerca de que había dado positivo.

Unas noticias que sin ninguna duda han molestado al cantante. “Debido a la noticia falsa que anda circulando por las redes sociales no he tenido más remedio que utilizar mis redes sociales para aclararla. No tengo el coronavirus y la cosa no está para reírse ni mucho menos sacar noticias falsas de esta categoría. Un saludo os quiero”, escribió el DJ.

Un vídeo que aprovechó para tranquilizar a sus seguidores y desmentir las noticias que circulaban sobre su posible contagio después de cancelar el concierto. “Me parece lamentable que la prensa saque noticias de esta categoría. Yo estoy en mi casa, con mi familia, con mi mujer y mis hijos, intentando pasar este caos de la mejor manera posible, esperando a que pase todo”, matizó el cantante.