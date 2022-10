Kiko Rivera cena con normalidad incorporado en la cama y estable tras sufrir un ictus

“Le he dicho que no se puede entrar, pero es su hijo y tiene que estar aquí . Sé que va a estar al lado de Kiko”, ha dicho, aunque en estos momentos está en observación y solo se le puede visitar en los horarios establecidos y solo una persona.

Irene Rosales ha dicho a los periodistas a las puertas del centro hospitalario que no es recomendable que reciba más visitas que la suya. “ Estamos intentando que lo vean pocas personas para no ponerse nervioso, que la tensión no le suba”.

