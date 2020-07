Kiko Matamoros publica en redes una primera imagen tras su operación de vesícula

Solo un día ha tardado Kiko Matamorosen reaparecer en sus redes tras someterse a una operación de vesícula. El colaborador, que fue intervenido ayer para extraerle este órgano que tantos problemas le ha dado, da las gracias a los que se han preocupado por su estado.

“Gracias a todos los que os habéis interesado por mi salud. Todo ha ido perfectamente”, escribía Matamoros en su cuenta de Instagram. Además el colaborador aprovechaba el mismo post para comentar qué tal iban los retoques faciales a los que se sometió el pasado sábado.

“Ah! Lo de las infiltraciones de ácido hialurónico va también muy bien. Por su camino todo”, concluía Matamoros. El aspecto de su rostro el sábado provocaba en redes una oleada de comentarios que el colaborador se vio obligado a explicar tras ser preguntado por su compañera María Patiño.

“Le voy a dar una explicación a España. Esta tarde me he pinchado la cara y no he tenido tiempo ni de maquillarme”, aclaraba Matamoros.

Laura Fa critica los retoques de Matamoros

Por su parte, Matamoros aprovechó también las redes para enviar un mensaje a su compañera Laura Fa que criticaba el resultado de los retoques del colaborador mediante comentarios como “No se sabe si es más terrorífico el antes o el después” o diciendo que los labios de su compañero parecían de mujer.

Marta López Álamo, actual pareja de Matamoros, intervenía en en directo para aclarar que su novio no se había retocado los labios. La influencer aprovechaba la ocasión para decir que Laura Fa no tiene labios, al igual que ella antes de retocárselos.

La respuesta de Fa llegaba poco después a través de un story en su Instagram: “¡Uy! ¡No me había fijado! Tiene razón la novia de Matamoros, no tengo labios. Gracias a Dios tengo cerebro”.

Laura Fa recibía entonces ya la contestación de Kiko Matamoros, recién operado de la vesícula, a través de una publicación en la que aparece su compañera con un sticker de unos labios. Acompañando a la imagen, Matamoros sentenciaba: “Un cerebro privilegiado, lástima que sea asintomático. Un besito, reventada”.

La novia de Kiko Matamoros aprovechaba la ocasión para aplaudir las palabras de su pareja que se mostraba dolida ante el ataque de Laura Fa. “Maravillosa, no hay nada mejor que una mujer que sin conocer a otra supone que no tiene cerebro. Así nos va.”

La polémica ha continuado durante la tarde del martes, cuando uno de los reporteros del programa se ha desplazado a las puertas del hospital para hablar con Marta López. La joven no ha querido bajar a dar explicaciones pero ha asegurado a través de Whatsapp que ella no criticó a Laura Fa, mientras que ella sí lo hizo.

Poco después, Laura Fa se manifestaba a través de una conversación de Whatsapp con Carlota Corredera para retractarse de sus palabras y disculparse “si se ha pensado que le he dicho que no tiene cerebro me disculpo porque no lo sé, no la conozco”.