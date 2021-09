“Kiko Matamoros no está siendo honesto con la productora”

“[Kiko] juega con una ventaja, él sabe que hay muchas cosas que muchos de los que estamos aquí sabemos que no podemos contar, sobre cómo se ha portado la productora con él. Tanto con él, como conmigo y con otros”, ha revelado. “ Sabe que hay cosas que la productora ha hecho por él , que le han ayudado, y que no se pueden decir “.

“ Kiko no da puntada sin hilo , es un tío muy listo”, ha opinado, refiriéndose a que podría tener un plan B laboral . “Cuando hay que estar, hay que estar, no hay que ver momentos para tirar mierda”.

“Tengo buena relación con él después de muchos años matándome. Pero yo voy a ser muy clara, aunque quizá discuta con él. Creo que Kiko no está siendo honesto con esta productora, porque si no estás a gusto, no entiendo por qué tienes que esperar a diciembre a que se acabe el contrato para irte”, echó en cara.

You May Also Like