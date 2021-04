Kiko Matamoros confirma que su hijo Diego y Carla Barber ya no viven juntos

“El perro se ha criado en el campo, en contacto con la naturaleza. Y en un piso paseando por Madrid dos o tres veces al día no está feliz. Es un husky siberiano y no está feliz. Allí hay espacios verdes, puedes jugar, te puedes ir al campo, pasear”, ha continuado explicando Kiko, sin dejar claro si esta separación es solo física o si han terminado como pareja.

No obstante, el padre de Diego, Kiko Matamoros, ha dado algunos detalles sobre la situación en Sálvame, aclarando que ya no viven juntos en el piso de ella en Madrid. Diego se ha ido a su casa en Boadilla del Monte. Se ha ido por su perro porque no está feliz en Madrid”, comentaba.

La pareja ha dejado de subir fotos junta a las redes sociales y eso ha hecho que sus seguidores no dejen de especular sobre el fin de esta relación. Los dos protagonistas aún no se han pronunciado al respecto de este tema.

You May Also Like