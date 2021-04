Kiko Matamoros aparece en ‘Sálvame’ con gafas de sol tras sufrir un nuevo contratiempo de salud

Kiko Matamoros ha sorprendido este jueves a sus compañeros de Sálvame tras aparecer en el programa con unas gafas de sol. El tertuliano ha sufrido un nuevo contratiempo de salud, tal y como ha explicado él mismo al inicio del programa.





El colaborador de televisión comenzó a sentir una fuerte molestia en su ojo izquierdo en la noche de este miércoles. “Me salió cuando me fui a la cama”, ha revelado, pues sus compañeros se han mostrado preocupados por su dolencia.

“Creo que es una úlcera. No es un orzuelo”, ha valorado Matamoros, que no ha dudado en mostrar, durante unos segundos, el estado de su ojo, visiblemente hinchado e irritado.

Kiko Matamoros muestra el estado de su ojo en ‘Sálvame’. MEDIASET

“Ayer vi el capítulo y esta mañana me he levantado así. He ido esta mañana a la farmacia y me han dado una crema”, ha relatado, reconociendo que se ha puesto gafas de sol por si su estado “era desagradable a la vista”.

Por otro lado, la pareja de Marta López Álamo debe cuidar su vista porque padece un glaucoma, una enfermedad del ojo que le roba la visión de manera gradual.