Kiko Matamoros, a favor de Vox tras las palabras de Pablo Iglesias a Espinosa de los Monteros: “Se ha retratado”

El enfrentamiento entre Pablo Iglesias e Iván Espinosa de los Monteros en la Comisión para la Reconstrucción del Congreso del pasado jueves está dando mucho que hablar. El vicepresidente le dijo al político de ultraderecha que su partido le “gustaría dar un golpe de Estado pero no se atreve” , pero no lo reconocían, a lo que el militante de Vox respondió marchándose de la sala indignado.

