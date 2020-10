Kike, el hijo de Bertín Osborne, supera el coronavirus

Precisamente Osborne hablaba el pasado mes de septiembre, antes de que su hijo diese positivo por Covid-19, del miedo que tanto su mujer como él estaban pasando temiendo por un posible contagio de su hijo, que forma parte de uno de los grupos de riesgo debido a que padece una parálisis cerebral . “No he tenido miedo por mí, he tenido miedo por Kike, que es de mucho riesgo”, aseguraba el cantante.

