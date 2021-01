Khloe Kardashian y Tristan Thompson, ¿papás de nuevo?

“Khloe y Tristan no están comprometidos y no tendría sentido que ocurriera un compromiso en este momento”, dijo una fuente a Entertainment Tonight. Con Thompson jugando baloncesto con los Boston Celtics, él y Kardashian continúan la relación a distancia.

Kardashian ya se casó una vez (con Lamar Odom), pero eso no significa que no consideraría casarse de nuevo. Sin embargo, las cosas parecen ir bien con Thompson en estos días, y parece que se siente cómoda tal y como están.

“En cierto modo lo deseo, porque True tiene dos años ahora y está creciendo. Va tan rápido. Sé por qué la gente sigue teniendo hijos ahora, pero luego todos se convierten en adolescentes ”, dijo. “Amo a mis sobrinas y sobrinos. Amo a los niños, entonces definitivamente lo haría. Lo que me asusta es ver cómo está el mundo hoy en día. Estoy totalmente satisfecho con True. Ella es tan perfecta… Si tengo otro, qué bendición, pero si no, estoy bien”, agregó.

En la promoción de la última temporada de Keeping Up With the Kardashians, se ve a Kardashian hablando del bebé con Thompson:

Kardashian no ha tenido reparos en querer darle un hermano a True, y es algo que ha discutido con Thompson, quien también es padre de un hijo llamado Prince, con su ex, Jordan Craig.

