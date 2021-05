Khloé Kardashian y Kris Jenner: por qué su próxima mudanza acapara la atención de todos e involucra a Britney Spears | Celebs | Los Ángeles | nnda | nnni | GENTE

Cuando la intérprete de ‘Oops!… I Did It Again’ decidió mudarse, la propiedad fue demolida y ahora el espacio pertenece a las Kardashian. Según han informado diversos medios, pagaron en diciembre 37 millones de dólares.

En medio de los rumores de supuesta infidelidad de su pareja Tristan Thompson, se conoce que la estrella del reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’ , Khloé Kardashian , de 36 años, decidió invertir en su futuro y el de su hija True y para eso cuenta con una gran aliada, su madre Kris Jenner. ¿Por qué sus planes inmobiliarios han robado la atención de todos a pesar del supuesto acercamiento del basquetbolista y Sydney Chase?. La respuesta está en una antigua mansión de Britney Spears.

