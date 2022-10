Khloé Kardashian revela que le extirparon un tumor en el rostro

El relato lo ha terminado recordando que esto lo ha descubierto gracias a sus chequeos constantes, frecuencia que comenzó de joven debido a otro susto: “ A los 19 años tuve un lunar canceroso en la espalda y también me sometí a una cirugía para extirparlo, por lo que estoy predispuesta a los melanomas. Incluso aquellos que no lo son debemos revisarlos todo el tiempo. Soy alguien que usa crema solar todos los días, religiosamente, porque nadie está libre de estas cosas. Tómense la salud en serio y háganse autoexámenes regulares, así como chequeos anuales”.

“Así que aquí estamos. Vais a seguir viendo mis vendajes y, cuando me los pueda quitar, lo más probable es que notéis una cicatriz (como una hendidura en la mejilla por la extirpación del tumor). Pero hasta entonces espero que disfrutéis de lo bien que me quedan estas vendas faciales”, ha dicho Khloé.

“Me noté un bultito en la mejilla y pensé que era algo tan minúsculo como un grano, p ero me decidí a hacerme una biopsia siete meses después, tras darme cuenta de que no desaparecía”, continúa la socialité, que añade que luego se realizó una segunda biopsia con otro médico para estar segura, puesto que aseguraban que era “inusualmente raro”.

