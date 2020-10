Khloe Kardashian confirma que tuvo coronavirus a principios de este año

En el teaser, publicado en exclusiva por E! News, aparece la líder del clan Kardashian comentando que están “esperando ansiosamente los resultado de Khloe” . La mujer de Kanye West asegura: “ Mi instinto me dice que lo tiene , solo porque está muy enferma. Y eso verdaderamente me preocupa, porque puedo decir que ahora se está asustando y está muy nerviosa”.

La noticia se ha desvelado a través de un adelanto del próximo episodio de Keeping Up With the Kardashians . En este aparece Kim Kardashian y Kris Jenner preocupadas por la salud de la empresaria.

