Khloé anunciaría pronto que está preñada por segunda ocasión

¡Viene el otro chiquillo! Khloé Kardashian no está pasando sola con su hija True la cuarentena, hay testimonios que aseguran que las acompaña nada menos que Tristan Thompson.

Lee la edición impresa

Una fuente informó al portal Entertainment Tonight: “Khloé y Tristan ya llevan un tiempo juntos y aislados del exterior, la verdad es que están disfrutando mucho de su tiempo con True. Este periodo les está sirviendo también para reconectar a nivel personal, sin influencias externas que les pongan obstáculos”.

De ser cierta esta versión, no sería descabellado pensar que después de este confinamiento Khloé revele un segundo embarazo, pues ella ya había confesado que quería tener otro bebé a través de una inseminación artificial, y recientemente comentó: “Llevo cinco días inyectándome hormonas y por ahora todo va bien. No sé por qué, pero no me están sentando nada mal. Y sí tengo un donante de semen. Sí, básicamente Tristan”.