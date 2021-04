Keylor Navas se impuso con supremacía a Manuel Neuer

Mientras que en el bando del Bayern Munich , Neuer recibió cuatro tiros directos y encajó tres goles, es decir, solo registró una parada soberbia que fue en un mano a mano contra Neymar, sin embargo, como pocas veces sucede, le anotaron más de los tiros que detuvo el alemán. Incluso en los goles recibidos, el campeón del Mundo de Brasil 2014 demostró que todavía no estaba en calor y no se interpuso al tiro de Kylian Mpabbpe de forma correcta, lo que costó que la pelota le pasara por todo el cuerpo y le diera la ventaja a los parisinos. En los otros dos tantos no se le cuestiona nada y se le da virtud a los rivales por marcar.

You May Also Like