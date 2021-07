Keylor Navas explota contra el PSG por la llegada de Donnarumma y se plantea dejar el club

Keylor Navas no está contento con el PSG . Según informa L’Equipe, el portero costarricense no ha encajado bien el interés del conjunto francés por Donnarumma , el guardameta de la selección italiana, con quien ya se habría cerrado el acuerdo y sólo se está a la espera del final de la Eurocopa para hacerlo oficial.

