Keylor Navas encabeza nómina de Costa Rica para la eliminatoria de la Concacaf

No obstante, no olvidó darle espacio a jóvenes figuras del fútbol costarricense, quienes pueden ser considerados sorpresas en esta convocatoria.

Suárez no contó con el portero, tres veces campeón de Champions League con el Real Madrid, en ninguno de los compromisos que enfrentó desde que llegó al cargo el 1 de julio, al reportarse lesiones del jugador. Sin embargo, en esta oportunidad no dudó citar al jugador más galardonado en la historia de este país.

