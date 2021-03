Keylor Navas detiene penal a Messi y guía al PSG a Cuartos en Champions

Sublime momento vivió Keylor Navas , quien en otros momentos se había enfrentado al astro argentino desde los once pasos pero hasta este miércoles logró decirle que no y con esto alarga su leyenda como portero en el fútbol mundial.

Parecía que se le iba a venir la noche para el Barcelona pero Lionel Messi no estaba listo para irse sin pelear y es por eso que tan solo siete minutos después tomó una pelota fuera del área y lanzó un cañonazo que fue directo a la red, ante un Keylor Navas que aunque se estiró no le anduvo ni cerca de detenerla.

No obstante, en los pocos ataques tuvo el PSG vino el primer tanto del encuentro cuando Clement Lenglet pisó la pierna de Mauro Icardi en un centro al que el jugador no pudo llegar y cayó derribado en el área pequeña. La jugada fue revisada en el VAR y se determinó que era penalti y el encargado de convertirlo en gol fue Kylian Mbappé al 30’.

