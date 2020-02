Kevvo aclara que su tema fue sacado de nuevo con malas intenciones

” En aquel momento no me di cuenta de lo que significaba aquella frase y del daño que podría causar. Hoy reconozco que nunca debí haberlo hecho. Con el paso de los años se aprende a respetar y valorar a los demás. Mi intención no fue ofender a nadie y mucho menos a Prichard Colón, y/o a cualquiera de mis colegas. Y, pido disculpas públicamente a Prichard, a su familia y amigos, y a todos los que de algún modo se han sentido aludidos”, concluye el comunicado.

“Ese tema nunca lo saqué. Se hizo una versión eliminando esa frase porque sabíamos que podía ser malinterpretada. Alguien subió ese tema hace dos días. No fui yo ni mi compañía disquera. Imagino que lo hicieron con la intención de provocar daño, de que la gente pensara que me estaba burlando de Prichard en su estado actual. Jamás haría eso. Mucho menos cuando siempre admiré lo que logró como boxeador”, resalta el comunicado.

