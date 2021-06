Kevin Durant firma el mejor partido de la historia de los Playoffs de la NBA para derrotar a Giannis Antetokounmpo

“ Sé que la percepción sobre mí es que puedo ser un anotador de élite, pero en todos los equipos en los que he jugador me han pedido que haga prácticamente de todo. Desde rebotear hasta defender, iniciar jugadas y anotar. Puede que no lo haga todo el tiempo, pero hago un poco de todo”, explicó Kevin Durant después de su impresionante puesta en escena. Una forma de verlo que lleva a declaraciones como las de su más directo rival en los Bucks. “ Es el mejor jugador del mundo en este momento y tenemos que vencerlo como equipo . Tenemos que defenderlo como un equipo. Tenemos que hacer que haga tiros difíciles como esta noche. Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y con suerte él fallará”, comentó Giannis Antetokounmpo .

