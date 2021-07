Kerem Bürsin, de ‘Love is in the air’, sorprende con su faceta más fiestera: “Cuando bebo, me desnudo”

Kerem Bürsin, el protagonista de la telenovela turca Love is in the air acudió recientemente a uno de los programas de entrevistas más famosos del país, Esta noche con Ibrahim Selim, y sus declaraciones impactaron a todos sus seguidores.

Bürsin aseguró en la entrevista que no es muy fan de beber alcohol, aunque la razón es muy diferente de lo que esperaba el publico. El intérprete confesó que, cuando bebe de más, se inclina hacia el nudismo.

“Me desvisto en cualquier sitio. Empiezo por los pantalones y acabo sin camiseta, sin calcetines y sin pantalones”, comentó. Kerem no debe tener muy buenos recuerdos de esos momentos tan embarazosos porque añadía: “Por eso ya no bebo tanto. La última vez que me emborraché fue hace dos o tres años“.

La inusual historia causó sensación al presentador Ibrahim Selim que no podía dejar de reírse y quiso saber más detalles curiosos de la vida de una de las personalidades más reconocidas de Turquía.

El actor habló también sobre los centenares de piropos que recibe a diario y recordó el más extraño que ha escuchado jamás: “Tengo una oreja prominente, mi oreja izquierda y una vez recibí un cumplido por esto. Supongo que no es muy común. Llamó la atención de alguien y dijo que era muy agradable”.

Otro relato que despertó las risas del publico y del que se ha estado hablando desde que se emitió la entrevista en la televisión turca. Sin duda, todo lo que hace Kerem Bürsin es muy comentado en el país.