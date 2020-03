Kenny Rogers, ícono de la música ‘country’

El cantante, mundialmente conocido también por éxitos como ‘Lucille’ o ‘Islands in the Stream’, ganó tres veces un Grammy y vendió decenas de millones de discos en todo el mundo.

La estrella estadounidense de la música country Kenny Rogers , con una exitosa carrera musical que se extendió durante seis décadas e incluyó hits como ‘The Gambler’ y ‘Coward of the county’, falleció el viernes por la noche a los 81 años, anunció su familia ayer sábado.

