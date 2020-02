Kenny Man y Barceló se sacan los trapos sucios… hasta a los hijos metieron

¿Se imaginan a Kenny y a Barceló enfrascados en una guerra? No se lo tienen que imaginar, porque les traemos los detalles de la sacadera de trapos que fomentaron estos dos personajes luego de que el rapero publicara en su cuenta de Instagram una tiradera contra el programa radial La Lata Net, que en días anteriores lo habían catalogado de frustrado, viejo y de atacar a los nuevos artistas.

Como ustedes saben, Kenny Man les contestó con varios post, hubo guerra de comentarios entre ellos y todo lo demás. ¿Pero cómo quedó metido Barceló en todo esto? Bueno, es que al comentólogo de redes sociales se le ocurrió emitir su opinión sobre el último post del intérprete de “Ni Gucci Ni Prada” en el que se leía: “Al principio me molesté y más que todo porque pensé, mierda, estos bufonesestán hablando cosas que no saben y una gran audiencia en el Continente les prestará atención y escucharán de su boca vainas que no son y luego me dio por chequear el canal de You Tube de @lalatanet y me doy cuenta que tienen menos gente que yo y menos gente que “alofoke que es otra mierda también. Y en el Instagram ni hablar, @fulofreshcellpty es más famoso que los 4 juntos”…

Barceló le comentó en ese post: “Chuch… hermanito 1.42 millones de seguidores son bastantes compai”. ¡Y eso fue todo para el campeón! Kenny Man, quien últimamente se pelea hasta con su sombra le contesó: “@barcelooficial la vaina es con la Lata, esto no es política ni cuenta de rabiblancos Barceló, ponte pa lo tuyo y no me metas en esto, anda a gorrearle a Tonelada eso es lo que tienes que seguir haciendo”.

Después de esto Barceló le contestó: “Kenny Man voy a tomar tu comentario como un relajo mi rey, estás agarrando tus frustraciones con todo el mundo, tú crees que todo el mundo está en contra tuya”.

Kenny Man: “tómalas como te da la gana, a mí me da igual, yo no me meto en tus cuentas a publicar nada y luego chotearte en la calle. Zapatero a tu zapatos. No le llames frustración a ponerte los puntos sobre las íes”.

Barceló: “Quién te quiere chotear a ti, si tú eres un bulto, lo poquito que hiciste cin Gucci ni Prada te lo gastas en guaro. Te está haciendo daño el licor” . Y siguió por ahí mismo: “te quieres pegar a costillas de todos, primero Flintoso, después Sech y ahora mía, yo no soy cantante mi rey, coja su rabia con otros”.

Kenny Man: “tú sabes que Tonelada siendo mi manager, es más JEFE tuyo que MÍO. Dime si tengo que decirle a él que te deje de llevar a PASEAR, para que te metas en tus asuntos y no en los míos??? Habla nama. QUE YO NO PELEO CON HIJOS DE PAPI DE 30 Y PICO DE AÑOS”.

Guerra de LIVES, Kenny le da golpe bajo a Barceló

Ah, pero esto no quedó ahí. Porque Kenny Man hizo un live apenas cerró el teléfono con nosotros y luego de que le dijeran que Barceló lo había bautizado como “Pupu Man” y que le acababa de dar duro en un en vivo.

Con su hijito al lado, el rapero empezó diciendo: “Es que nada más tuve que mencionarte lo del hijo que tienes metido hasta el carajo que no es tuyo para que me hicieras un en vivo… tú eres de política, no tienes nada que ver con la música, nada conmigo”.

Mostrando la carita de su bebé sigue diciendo: “mira esa belleza papi, ah, se parece a papi el Mini Kenny, este sí es mi hijo y tengo dos que también son míos. Tres en total, pero sabes qué bro, que tienes para mantenerlo ‘ta bien, pero si te meten un hijo bro y tú lo vas a mantener, que sea de una mujer buena, si me entiendes, ese es el tipo de hijo que tú puedes mantener, pero ya eres demasiado pendejo. La mujer te quema, te engaña, te mete un hijo y se lo mantienes”. No es por la plata ni porque seas buena persona o algo or el estilo, tú eres un idiota, bro, tremendo idiota”.

¿Tonelada se goloseó la mujer de Barceló?

Continuó diciéndole: “Y sabes qué es lo que más te duele, es saber que a esa misma mujer le llenaste la cama de rosas ah, esperándola con rosas, perfumes y regalitos, chocolates. Y sabes por qué la guial nunca llegó y sabes por qué nunca llegó, porque tú vecino, tu mejor amigo le estaba metiendo mano..,. pero como ese mismo vecino es el que te mantiene y te lleva a pasear, te hiciste el de la vista gorda”.

Diciendo esto, Kenny dio a entender que Tonelada tuvo algo que ver con una mujer de Barceló. ¡Qué fuerteeeeee!

Y cerró diciendo: “No te metas en esto que conozco tu realidad”, al mismo tiempo que le echó en cara que es un rabiblanco que vive en la casa de sus padres como mantenido.

Barceló le tiró también: “Cállate Pupu Man”

En un segundo live en el que aceptó que no le gusta humillar a la gente porque es un varón dijo: “sabes por qué lo hice por hablar de un hijo mío, dun gol que me metieron hace 10 años,… Tú no me conoces Pupu Man, tú no sabes nada de mí Pupu Man , para que tú estés hablando. Eso que hice en ese video yo no lo hago, yo no humillo a los hombres, ni a nadie, eso está mal, pero tú tienes un problema Pupu Man y es que tú no eres humilde, tú te crees la última Coca Cola del desierto Pupu Man y eres un pupú man”.

“Sabes por qué empezó el problema, porque fui a tu cuenta y te comenté algo normal, una vaina que no fue hate, una vaina normal, pero te pusiste loco desbocao a estar metiendo familia… eso está mal, tienes que ser humilde. Quieres tirarle a Sech, quieres tirarle a unos manes de Dominicana, quieres tirarle a todo el mundo”.

Dijo que Tonelada le pidió que no se metiera con él pero ya era demasiado tarde porque Kenny metió a la familia y eso no se hace. “no que la plena con Nacho, la plena con Nacho fue obligá, Nacho ni siquiera quería grabar contigo Pupu Man, si tú no eres nadie Pupu Man, tú no estás pegado Pupu Man, quieres estar tirándole a todo el mundo Pupu Man, quédate quieto, mi rey, aprende a enfocarte en tu carrera que está malita”.

Hasta a Universal metió: “Universal está así ve, cómo hacemos para sacar a Pupu Man de aquí , no te estés metiendo con mi familia”.

También dijo que solo cobra 4,000 dólares por show en el extranjero y 2,000 por show en Panamá y que se la pasa gorreando guaro en locales. Le dijo que es un pobre borracho, resentido y frustrado.