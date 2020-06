Kenny Man: ‘Salgan el lunes sin miedo’

“Llenándose de alcohol hasta las orejas. Y caminando en la calle con un temor a morir, como si fueran eternos. Llenos de terror inyectados por los medios. Cada persona que muere de lo que sea, la mandan a la lista de los muertos por coronavirus. En fin, el problema no será aceptar la verdad, sino aceptar que les han mentido. Eso cabrea más. Salgan el lunes sin miedo, no dejen que la paranoia los cohiba de vivir la vida. Y luchar como antes”, dijo.

You May Also Like