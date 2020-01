Kenny Man: ‘La gente tiene que entender que soy rapero’

“Yo no puedo educarlos a la gente, ni sacarlos de su ignorancia cada 30 días. No puedo hacer una conferencia para explicarles cosas que solo me competen a mí, a mi familia y a mi equipo de trabajo”, destacó.

En Panamá, además de él hay otros artistas también firmados recientemente por disqueras internacionales y no están sonando como antes. “Y no por eso puedo decir que son malos, o menospreciar el trabajo que hacen. Como sea están comiendo mejor que todos los que abren la boca para decir cosas sin saber o sin tan siquiera haber pisado la sala de espera de una disquera”, enfatizó.

De Kenny Man han hablado de todo, han hablado cosas más malas que buenas . Que si ya no suena ni truena, que si fue un globo inflado, que si la disquera está perdiendo con él, que si para qué lo firmaron en Universal Music, que si le falta mucho como artista… ¡De todo! Es por eso que hablamos con él, pues está clarito de todo lo que han hablado por ahí; a él no le da ni frío ni calor porque nadie lo mantiene a él ni a su familia.

