Su hermana menor, Kylie, ha ganado con únicamente tres publicaciones 3,4 millones de euros, mientras que Khloé Kardashian hizo dos posts patrocinados y se llevó algo más de medio millón de dólares por cada uno de ellos. Kim Kardashian, por su parte, ya no está interesada en estos formatos y no aparece en la lista.

La empresaria es influencer de los pies a la cabeza y, más allá de su labor profesional, está al tanto de todas las marcas, productos o incluso experiencias como viajes, cenas o spas para no fallar en ningún momento a la hora o no de recomendarlo.

Si el Keeping Up with the Kardashians, el reality que protagoniza junto a toda su familia, fuese una serie al estilo de Yo, Claudio o Juego de Tronos, ahora mismo el trono lo ocuparía Kendall Jenner, que es, por méritos propios, la mujer mejor pagada de Instagram.

