Kendall Jenner y Devin Booker rompen (de nuevo) tras dos años de relación

Ya en el pasado mesde junio, cuando cortaron por primera vez, un informante explicó a Page Six que, de todas formas, “Devin no iba a proponerle matrimonio y su prioridad es su carrera”, como a su vez “la carrera de Kendall también domina su vida”, si bien es cierto que “se preocupan mucho el uno por el otro”.

No suelen publicar contenido juntos a las redes sociales, excepto en muy contadas ocasiones, por lo que ha tenido que ser la revista People la que descubra que, tras su ruptura el pasado mes de junio, volvieron como pareja poco después y que esa segunda oportunidad, aunque parecían que habían superado el bache, no ha llegado hasta noviembre.

Han sido tan discretos en su manera de llevar la relación, siendo de hecho ella la más recatada en ese aspecto dentro del clan Kardashian, que la ruptura llegó el pasado el octubre y no ha sido hasta ahora que ha salido a la luz. Quizá porque sabían qué significaba decir que, por segunda vez en el año, han roto: Kendall Jenner y Devin Booker ya no están juntos.

