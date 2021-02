Kendall Jenner: conoce a “Haven”, la mascota de Devin Booker que aparece en las primeras fotos oficiales de la pareja | Instagram | NBA | Celebs | Estados Unidos | nnda | nnni | GENTE

El 14 de febrero la celebridad de ‘Keeping Up With the Kardashians’ subió en Instagram Stories una fotografía de ambos acompañada de un corazón blanco. Ella de 25 años está recostada cerca del fregadero de la cocina y él, de 24, se muestra abrazándola y sobre ella. La enorme sonrisa en el rostro que la joven se robó todas las miradas.

You May Also Like