Keith Raniere, fundador de Nxivm, a prisión de por vida

«Exigió lealtad pero no fue leal a nadie más que a sí mismo. Me dejó débil, confundida y completamente sin preparación para la vida fuera de su control».

«El lugar en el que estoy ha sido causado por mí», dijo Raniere, según The New York Times. «Todo esto es obra mía».

The New York Times informó que Raniere habló ante el tribunal en el momento de su sentencia, manteniendo su inocencia. Dijo que algunas de las víctimas estaban mintiendo pero también dijo que estaba «profundamente arrepentido».

También en la esquina de Raniere está la actriz de «Battlestar Galactica» Nicki Clyne, quien participó en parte del supuesto plan de Nxivm y no ha sido acusada de ningún delito. Ella no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN.

