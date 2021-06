Kawhi Leonard también se perderá el Juego 4 de la Final del Oeste

El alero estrella de los LA Clippers, Kawhi Leonard, fue descartado para el Juego 4 de la Final de la Conferencia Oeste.

Coach Ty Lue dijo que Leonard permanecerá fuera para el cuarto partido ante los Phoenix Suns, mientras que la participación de Marcus Morris (rodilla) será decidida en el momento del juego.

Lue explicó que no fue hasta 20-30 minutos antes del Juego 3 que supieron que Morris podría participar.

Morris ha estado limitado en las Finales de la Conferencia Oeste por una lesión en la rodilla izquierda. El veterano jugó 24 minutos y sumó ocho puntos y cinco rebotes en el Juego 3. Con Leonard fuera, la ofensiva y la versatilidad defensiva de Morris son clave para los Clippers. Morris fue básicamente el pívot suplente en el Juego 3 detrás de Ivica Zubac, quien tuvo 15 puntos y 16 rebotes en el Juego 3.

Juego 1: Suns 120, Clippers 114

Juego 2: Suns 104, Clippers 103

Juego 3: Clippers 106, Suns 92

Juego 4: Sábado, 9 p.m. ET

Juego 5: Lunes, 9 p.m. ET

Juego 6*: Junio 30, 9 p.m. ET

Juego 7*: Julio 2, 9 p.m. ET

*De ser necesario