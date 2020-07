Katy Perry estará en el festival virtual de Tomorrowland días antes de dar a luz a su primer hijo

La reacción de sus fans fue una mezcla de emoción y asombro, pues las fechas de Tomorrowland Around the World, 25 y 26 de julio, coinciden con lo que serían los últimos días de su primer embarazo.

“Siempre he deseado ser parte de la celebración que es Tomorrowland, y año tras año he seguido las innovaciones tecnológicas y la creatividad de este festival. Estoy superfeliz por formar parte de esta versión del evento y espero que mi actuación los haga sonreír”, dijo la estrella al dar la noticia en las redes sociales.

Katy Perry anunció este martes que participará embarazada en el festival Tomorrowland Around the World , una versión digital del famoso espectáculo que se realiza anualmente en Bélgica, pero que fue suspendido por la pandemia del coronavirus.

