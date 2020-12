Katy Dolande: ‘El camino no ha sido difícil, ha sido gratificante’

Jajajjajajaja , temo un poco que crezca, pero seguirá siendo mi bebé. Pero sé que algún día crecerá y formará su familia y verlo en esta etapa claro que me da ilusión. Sé que llegará ese momento , ya tiene 7 años y no sé en qué momento creció tanto jejejejje.

Los hijos se crecen con el tiempo. Hoy son niños y en un pestañeo se hacen adultos, por lo que hay que aprovechar al máximo el tiempo con ellos. “Es saber organizar el tiempo. Me encanta que Sebas vea que el trabajo es importante para que cuando sea grande haga lo mismo, es el mayor legado que puedo dejarle junto con una buena educación. Todas las mañanas estoy con él en la escuela virtual , me he convertido en su ‘teacher’ en casa”.

