Katleen Levy… novio, hijos, Onlyfans… lo contestó todo

Katleen Levy está tranquila, feliz, tiene una conciencia limpia y ahora que ve la política desde los barrotes, como se dice, está siendo mucho más abierta con sus seguidores y los sacó de dudas.

La exdiputada del 8-10 se tomó algunos minutos para entretenerse con el jueguito favorito de los chollywoodeneses durante esta pandemia por la COVID-19, “Pregúntame”, y gracias a eso nos enteramos que puede que sí tenga su “pollo” por allí y que quiere volver a vivir la experiencia de ser madre. ¡Ajá!

Vida privada

Resulta que cuando le preguntaron ¿por qué no tenía novio? ella contestó bien rapidito: “¿quién te dijo que no tengo?” Como saben, Katleen se divorció del padre de su hijo Felipe, con quien aseguró tiene una excelente relación y una amistad de por vida; y desde entonces no se le ha conocido ninguna pareja formal, solo algunos rumores por aquí y por allá, pero nada concreto.

Ahora, si usted está interesado en conquistar su corazón, desde ya le digo que si está en los 20 ni se asome por allá. ¿Andarías con alguien de 21? “No, los hombres demoran en madurar, pero J.Lo me enseñó que el hombre de tu vida cuida’o y no ha nacido”. Pero, le paso el dato, a ella no le interesa eso de los apellidos ni la clase social, pues como le decía su abuelo, es de la “alta clase social de Pacora”. Lo que sí le mata de un hombre es “que crea en Dios y su sentido del humor”.

Y en esa misma línea sobre su vida privada, dejó saber que le gustaría convertirse en madre nuevamente, pero de dos princesas.

Ah, no se considera una “sugar mommy”, pues tiene 31 años.

Estudios en Costa Rica

En la rama profesional, también tiene muchas metas, y es que dentro de poco estará viajando muy a menudo al hermano país de Costa Rica ya que la aceptaron en la INCAE Business School, aseguró que va por su EMBA Executive Master of Business Adminisitration. También quiere retomar sus clases de equitación que son en Capira.

Tiene dos cirugías estéticas. La primera fue en Panamá, pero le fue mal, luego contactó a una ‘bendición’ en Colombia y gracias a Dios, la ayudó.