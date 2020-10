Kathy Phillips perdió oportunidades por ‘gorda’, está orgullosa de su proceso

Este post es largo! es que sigo leyendo el libro #Inquebrantable de @danielhabif y me hizo recordar que SIEMPRE hay que mirar hacia atrás y estar orgulloso de su proceso, si esto me ha servido, espero que este post también te sirva a ti que me lees… en la primera foto tenía 17 años, bailaba y cantaba.. y entre ensayos y clases hacía alrededor de 6 hras diarias de ejercicios… fui flaca la mitad de mi vida… 10 años mas tarde quedé embarazada con una infección dentro del embarazo que me causó una “corioamnionitis” viéndome obligada a tener a mi bebé por parto natural y sostenerla para perderla… entre la infección, la depresión y la cantidad de medicamentos por vena subí muchísimo de peso y los corticoides me hicieron retener mucho líquido… 220 lbs.. pueden ver mis fotos toda hinchada… 6 meses mas tarde quedo nuevamente embarazada… ahí pueden verme feliz e ilusionada con una pancita de 2 meses de embarazo… mellos que como saben, dejaron de latir y partieron… nuevamente me tocó superar otra pérdida, en la siguiente foto, estaba volviendo a empezar… luego de dos embarazos perdidos, mi abuelo y mi tia que se fueron la misma semana y un divorcio, en el 2017 se me presentó la oportunidad de volver a la TV, el trabajo me ayudaba a no estar consumida por la depresión… empecé a bajar de peso y a meterle ganas a los nuevos retos!! En Suelta El Wichi aprendí MUCHISIMO haber estado ahí me preparó, me empujó y me ayudó un montón a nivel personal, xq me exigí cada vez más, cada día que pasaba era mas YO! Y nunca traté de encajar con nada ni nadie!! Retomé mis alas y empecé a volar! daba pasos firmes como esa foto con el rostro al sol! Ya había entendido que ese era el cuerpo y estaba bien!! Solo mi él y yo sabíamos todo lo que habíamos pasado… me dijo el doc que tenía el útero débil, un pólipo uterino (posiblemente por causa de 3 curetajes en un año),tenía 36 quistes en el ovario izq y 18 en el derecho… intenté incansablemente y nada… dejé las cosas en manos de Dios y QUEDE EMBARAZADA! Hoy por hoy soy MAMÁ tengo 34 años, me casaré con el hombre que amo y que Dios eligió para mi, conduzco mi propio programa y soy feliz COMO SOY CONFIA EN EL PROCESO

Una publicación compartida de (@kathyp30) el10 Oct, 2020 a las 11:16 PDT