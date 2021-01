Kathy Phillips no come de las redes

Ay, padre mío. Kathy Phillips se puso dime que te diré con una “fan enamorada” en Instagram.

La locutora subió una foto con la leyenda: ‘mirando las redes y su doble moral’, y una seguidora le contestó: “Entonces si no te gustan ‘las redes’ sal de allí. listo. Ah, no, pero es que tú comes de allí, entonces deja el drama y aguante”, lo que provocó en dime que te diré.

Kathy contestó: “ja, ja, ja, ja, ves otra doble moral. No, no, como de ‘ahí’ como de mis negocios, y representó marcas desde mucho antes que el Instagram existiera, entonces explícame, no me sigues, pero me comentas, te afecta mi post, ¿y yo soy la que tiene que aguantar? Resiste un poco más las ganas de comentar”. Pero eso no se quedó ahí, porque la seguidora volvió a arremeter: “Exacto, uno ni te sigue ni le interesa tu vida y por tu sobre exposición sabemos tu lloradera de tu vida personal que es tu vida, pero tú la has publicado en prensa en redes en todos lados. Detalles bastante íntimos así que doña coja su yuca”.

“Que no te afecte mi luz, porque debes estar muy ocupada en tu trabajo, que estás dedicándome tu tiempo y tu data y sin seguirme, pequeña fan enamorada”, le puso Kathy.

Agregó: “Hay que tener una vida triste y sin duda laboralmente muy ocupada para que te quite el sueño alguien que ‘no te interesa’ y encima meterte a comentar, ah pero si yo responde entonces es porque no aguanta, repito: cuánta doble moral”.

Muchos de los seguidores de Kathy la apoyaron en sus comentarios.

Las buenas vibras son las que deben ser virales dijo Kathy. Marcela Barnes la apoyó diciendo que también ve gente que no la sigue, pero despiertan pensándola.

Kathy tiene su empresa de crear eventos, también tiene una tienda online de ropa y su programa de TV.