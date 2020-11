Kathy Phillips dice que es duro ser independiente

La empresaria y locutora sacó su frustración en redes sociales, con eso de que es desgastante andarle cobrando a la gente cuando ya se le realizó el trabajo. “Historia de nunca acabar y más para los independientes, tengo 16 años lidiando con esto y creánme que soy paciente pero hoy me sacó de onda la respuesta ‘el pago se atrasó y toca seguir esperando’, Ah, pero cuando necesitaban los servicios uno no les puede decir que tienen que esperar…. uno tiene que cumplirles, y si uno hace estas vainas entonces empiezan, ay, la muerta de hambre… ay, la problemática, no señor, hay que respetar el trabajo de la gente”, destacó.

