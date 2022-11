Kate Winslet dona 19.500 a una madre para que pueda afrontar la factura del equipo de soporte vital de su hija

“Nuestro viaje como familia ha sido muy traumático y me siento acabada en este momento de mi vida. Cuando me enteré del dinero me eché a llorar, pensé que ni siquiera era real. Todavía estoy pensando: ¿es esto real?”, contaba Hunter sobre la factura, pues le cuesta 6.500 libras anuales hacer funcionar el soporte y calentar la casa del consejo en Tillicoultry donde viven.

You May Also Like