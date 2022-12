Kate Middleton y su hija visten a juego para celebrar la Navidad

Desde los eventos reales hasta en momentos casuales, Kate Middleton siempre nos maravilla con sus atuendos divinos y parece que su hija heredó el mismo sentido del estilo.

La princesa de Gales es mamá de dos hijos preciosos, pero su hija Charlotte ya se está destacando por su estilo y por lo tanto que se parece a su bella mamá.

El jueves, la princesa, el futuro rey y sus dos hijos mayores asistieron al concierto anual “Royal Carols: Together at Christmas” en la Abadía de Westminster.