Kasparov prevé un boom del ajedrez en todo el mundo gracias a ‘Gambito de dama’, la serie de moda en Netflix

“Espero que más niñas no solo comiencen a jugar, sino que no lo consideren como una adicción. Que se queden con el juego y sean apoyadas por sus padres, maestros y entrenadores, y si tienen talento, también pueden alcanzar su máximo potencial”. Son palabras de la húngara Judit Polgár , considerada la mejor jugadora femenina de todos los tiempos y que fue la gran maestra más joven de la historia, con sólo 15 años , superando el récord del legendario Bobby Fischer .

You May Also Like