Karol G se ganó dos MTV EMA 2020; superó a Anuel y J Balvin

Por cuestiones sanitarias, la premiación se grabó desde diferentes partes del mundo, como Hungría, Estados Unidos y Londres, a donde la organización se transportó para tomar las fotos de la alfombra y grabar los ‘shows’ principales. Una de las presentaciones de la noche la dio Karol G, quien estaba nominada en 3 categorías: ‘Mejor video’, Mejor colaboración’ y ‘Mejor artista latino’, en esta última compitió con Anuel AA (con quien no se sabe si terminó su relación), Bad Bunny, J Balvin, Maluma y Ozuna. Fue precisamente la categoría en la que se enfrentó con los hombres del género urbano que la paisa logró coronarse como vencedora; además, con el tema ‘Tusa’ y de la mano de Nicki Minaj, quien presentó a su hijo hace pocos días, conquistó la ‘Mejor colaboración’. La cantante, que hizo programa de cocina hablando en inglés, celebró la noticia en su cuenta de Instagram, en donde mostró los galardones y les agradeció a los fanáticos que siempre la apoyan y la ayudan a conseguir sus objetivos. “Hoy fueron dos en los MTV EMA. […] Gracias por tanto amor”, añadió la intérprete de ‘Bichota’ en el post de la publicación, que está cerca de alcanzar el millón de ‘likes’, como se puede ver a continuación:

n”,”comercial”:{“promovido”:{“name”:””,”slug”:””,”color”:””,”facebook”:””,”image”:””,”imageletter”:””,”imageblack”:””}},”directtv”:{“mobile”:””,”desktop”:””,”link”:””},”Custom_fields”:{“Directv”:””,”Promovido”:””},”tambientepuedeinteresar”:[{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106220001/camioneta-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106220001/camioneta-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106220001/camioneta-900×485.webp”,”type”:”article”,”link”:”/nacion/video-persecucion-delincuentes-que-huyeron-como-ratas-PP996100″,”title”:”Video de persecuciu00f3n a delincuentes que huyeron como ratas al verse encerrados, en Bogotu00e1″,”author”:””,”author_img”:””,”alt”:”Imagen de referencia”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106103538/davila-semana-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106103538/davila-semana-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106103538/davila-semana-900×485.webp”,”type”:”article”,”link”:”/nacion/vicky-davila-condenada-colombia-por-revelar-video-PP995642″,”title”:”Vicky Du00e1vila, condenada en Colombia por revelar video de la u2018comunidad del anillou2019″,”author”:””,”author_img”:””,”alt”:”Imagen de referencia”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108132816/icfes-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108132816/icfes-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108132816/icfes.webp”,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/nacion/icfes-dejo-esperando-estudiantes-bogota-PP996643″,”title”:”Icfes ‘plantu00f3’ a estudiantes que presentaru00edan Pruebas Saber 11; u00bfno enviu00f3 coordinadores?”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”Ilustraciu00f3n de estudiante en examen, a propu00f3sito de fallas en Prueba Saber 11″},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107171107/enferm-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107171107/enferm-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107171107/enferm.webp”,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/nacion/mujer-denuncia-abuso-sexual-su-novia-clinica-barranquilla-PP996400″,”title”:”Mujer denuncia aberrante caso de abuso sexual a su novia en reconocida clu00ednica”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”Imagen que ilustra denuncia abuso sexual a una joven en clu00ednica de Barranquilla”}],”amp”:{“body”:”

nn Acero mencionó que la idea es robustecer a la Policía y por eso se hará la compra de múltiples artefactos entre los que se destacan las cámaras corporales que llevarán los uniformados. n El funcionario explicó la finalidad de estos dispositivos: “Desde luego, grabarán los procedimientos policiales”. n En ese punto, el secretario dejo ver una doble intención por parte de la Alcaldía. “Ese es un trabajo importante, no solo en términos de comunicación, sino en términos de control a cada uno de los operativos policiales y en eso estamos invirtiendo recursos importantes para hacer el fortalecimiento”, acotó. n TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR Video de persecución a delincuentes que huyeron como ratas al verse encerrados, en Bogotá Vicky Dávila, condenada en Colombia por revelar video de la ‘comunidad del anillo’ n En diálogo con Pulzo, Acero dijo que en Bogotá se ha estado fortaleciendo el sistema de cámaras y que los nuevos dispositivos entrarían a funcionar hasta el próximo año; sin embargo, no dio un aproximado del mes en que lo harán. n Eso sí, dijo que serán 2.500 cámaras nuevas que vendrán en conjunto con un lote de radios para estrenar que también llegará a la fuerza. n Acá, la rendición de cuentas de la Secretaría de Seguridad: n n nn

“,”libraries”:{“facebook”:{“name”:”amp-facebook”,”src”:”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-facebook-0.1.js”}}},”gallery”:null,”native”:false,”bg_native”:””,”native_plus”:0,”stringTags”:”Policu00eda de Bogotu00e1,secretaru00eda de Seguridad”},{“id”:”PP996069″,”titles”:{“main”:”[Audio] u201cNuestra liga, asu00ed no le guste a muchos, es la tercera de Suramu00e9ricau201d: Londou00f1o”,”facebook”:”Si asu00ed es la tercera…”,”seo”:”Segu00fan Londou00f1o, la liga colombiana en la tercera de Suramu00e9rica”,”pulzo”:”[Audio] u201cNuestra liga, asu00ed no le guste a muchos, es la tercera de Suramu00e9ricau201d: Londou00f1o”},”phrases”:{“main”:”Pese a recientes eliminaciones internacionales, Cu00e9sar Augusto Londou00f1o defendiu00f3 el nivel del fu00fatbol colombiano y lo puso entre los mejores del continente.”},”categories”:{“main”:{“slug”:”deportes”,”name”:”Deportes”}},”urls”:{“main”:”/deportes/londono-liga-colombiana-tercera-suramerica-PP996069″},”author”:{“creator”:{“user”:”edwin.canon”,”name”:”Edwin Cau00f1on”,”nickname”:”Redacciu00f3n Deportes”},”owner”:{“id”:””,”name”:””,”image”:””,”profile”:””,”url”:””,”twitter”:{“title”:””,”url”:””},”urlFacebook”:””,”email”:””,”linkPersonal”:””,”teamPulzo”:””,”short_text”:””,”large_text”:””}},”published”:”1″,”type”:”article”,”censorship”:”0″,”unpublishImage”:”0″,”ext”:”jpg”,”metadescripcion”:”De acuerdo con el periodista Cu00e9sar Augusto Londou00f1o, la liga colombiana es la tercera de Suramu00e9rica.”,”created”:1604861480,”updated”:1604861480,”images”:{“meta”:{“title”:”Segu00fan Londou00f1o, la liga colombiana en la tercera de Suramu00e9rica”,”credit”:”Cu00e9sar Augusto Londou00f1o / Pantallazo, Win”,”description”:”Segu00fan Cu00e9sar Augusto Londou00f1o, la liga colombiana en la tercera de Suramu00e9rica. Imagen de referencia del comentarista.”,”alt”:”Segu00fan Cu00e9sar Augusto Londou00f1o, la liga colombiana en la tercera de Suramu00e9rica. Imagen de referencia del comentarista.”,”file”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106205159/cesar-augusto-londono.webp”},”types”:{“thumb”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106205159/cesar-augusto-londono-150×150.webp”,”mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106205159/cesar-augusto-londono-280×185.webp”,”medio”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106205159/cesar-augusto-londono-420×278.webp”,”large”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106205159/cesar-augusto-londono-900×485.webp”,”vertical”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106205159/cesar-augusto-londono-240×320.webp”,”opening”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106205159/cesar-augusto-londono-592×350.webp”,”gif”:””}},”videos”:{“main”:{“image”:””,”url”:””,”title”:””,”embeded”:””}},”externalUrl”:””,”carousel”:”0″,”trinoTW”:””,”liveBlog”:”0″,”shorthand”:””,”audio”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/pulzo-lite/audios/PP996069.mp3″,”tags”:[“Cu00e9sar Augusto Londou00f1o”,”Fu00fatbol”,”Fu00fatbol colombiano”,”Liga BetPlay”],”sources”:[{“title”:”El Pulso del Fu00fatbol, 6 de noviembre de 2020″,”url”:”https://youtu.be/s8sISjbkxzc?t=1105″,”source”:”Youtube”}],”related”:[“https://www.pulzo.com/deportes/sobrador-con-sonrisita-maricona-londono-santiago-montoya-PP994875″],”body2”:”nn

El periodista saliu00f3 al paso del flojo papel en Libertadores y Sudamericana de clubes como Amu00e9rica, Medellu00edn, Millonarios, Nacional y Tolima, apeados prematuramente en un panorama queu00a0segu00fan Luis Amaranto Perea, tu00e9cnico del Junior, refleja el nivel de la liga colombiana.

n

Al respecto, el comentarista dijo en u2018El pulso del fu00fatbolu2019, de Caracol Radio: u201cAcu00e1 no nos gusta nada de lo nuestro y nos encanta lo del exterioru2026 Rajamos de lo que pasa en nuestro pau00eds permanentemente y lo mu00e1s grave es que no hacemos nada por mejorarlou201d.

n

n

Posteriormente, seu00f1alu00f3 sobre el presente del fu00fatbol u2018cafeterou2019: u201cNo es el mejor, sin duda, tiene deficiencias; habru00e1 que hacer muchos propu00f3sitos para arreglarlo y sacarlo adelanteu201d.

n

Y cerru00f3 su intervenciu00f3n aventuru00e1ndose a aseverar queu00a0u201cla liga colombiana, asu00ed no le guste a mucha gente, es la tercera de Suramu00e9ricau201d,u00a0aunque no dijo a quiu00e9n le corresponden el resto de posiciones.

n

Cu00e9sar Augusto Londou00f1o tambiu00e9n aseguru00f3 que u201ctodo es cuestiu00f3n de gustosu201d y que u201clos menos apropiados para criticarla en Colombia somos los propios colombianosu201d.

n

Cu00e9sar Augusto Londou00f1o dice que la liga colombiana es la tercera de Suramu00e9rica [desde el minuto 18:25]:

n

n”,”comercial”:{“promovido”:{“name”:””,”slug”:””,”color”:””,”facebook”:””,”image”:””,”imageletter”:””,”imageblack”:””}},”directtv”:{“mobile”:””,”desktop”:””,”link”:””},”Custom_fields”:{“Directv”:””,”Promovido”:””},”tambientepuedeinteresar”:[{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201104231755/santiago-montoya-y-cesar-augusto-londono-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201104231755/santiago-montoya-y-cesar-augusto-londono-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201104231755/santiago-montoya-y-cesar-augusto-londono-900×485.webp”,”type”:”article”,”link”:”/deportes/sobrador-con-sonrisita-maricona-londono-santiago-montoya-PP994875″,”title”:”u201cSobrador, con esa sonrisita mariconau201d: Londou00f1o, a Santiago Montoya, de Millonarios”,”author”:””,”author_img”:””,”alt”:”Imagen de referencia”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106112222/000_8uc8kq1-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106112222/000_8uc8kq1-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106112222/000_8uc8kq1.webp”,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/deportes/vuelta-espana-2020-clasificacion-general-etapa-16-PP995672″,”title”:”Favoritos se guardaron para la montau00f1a, pero Roglic les metiu00f3 segunditos a sus rivales”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”Vuelta a Espau00f1a 2020: clasificaciu00f3n general tras la etapa 16. Foto del lu00edder: Primoz Roglic.”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108085441/gettyimages-1284550871-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108085441/gettyimages-1284550871-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108085441/gettyimages-1284550871.webp”,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/deportes/video-asistencia-cuadrado-cristiano-empate-juventus-PP996566″,”title”:”[Video] Cuadrado, brillante en Italia: linda asistencia a Cristiano en empate de Juventus”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”Cristiano Ronaldo abranzando a Juan Gillermo Cuadrado luego de anotar ante la Lazio.”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108112957/000_8uu87q-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108112957/000_8uu87q-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108112957/000_8uu87q.webp”,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/deportes/vuelta-espana-2020-clasificacion-general-etapa-18-PP996612″,”title”:”Roglic, bicampeu00f3n de La Vuelta: asu00ed quedu00f3 la clasificaciu00f3n general final”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”Primoz Roglic, nuevo campeu00f3n de la Vuelta a Espau00f1a; clasificaciu00f3n general.”}],”amp”:{“body”:”

nn El periodista salió al paso del flojo papel en Libertadores y Sudamericana de clubes como América, Medellín, Millonarios, Nacional y Tolima, apeados prematuramente en un panorama que según Luis Amaranto Perea, técnico del Junior, refleja el nivel de la liga colombiana. n Al respecto, el comentarista dijo en ‘El pulso del fútbol’, de Caracol Radio: “Acá no nos gusta nada de lo nuestro y nos encanta lo del exterior… Rajamos de lo que pasa en nuestro país permanentemente y lo más grave es que no hacemos nada por mejorarlo”. n TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR “Sobrador, con esa sonrisita maricona”: Londoño, a Santiago Montoya, de Millonarios n Posteriormente, señaló sobre el presente del fútbol ‘cafetero’: “No es el mejor, sin duda, tiene deficiencias; habrá que hacer muchos propósitos para arreglarlo y sacarlo adelante”. n Y cerró su intervención aventurándose a aseverar que “la liga colombiana, así no le guste a mucha gente, es la tercera de Suramérica”, aunque no dijo a quién le corresponden el resto de posiciones. n César Augusto Londoño también aseguró que “todo es cuestión de gustos” y que “los menos apropiados para criticarla en Colombia somos los propios colombianos”. n César Augusto Londoño dice que la liga colombiana es la tercera de Suramérica [desde el minuto 18:25]: n n

“,”libraries”:{“youtube”:{“name”:”amp-youtube”,”src”:”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-youtube-0.1.js”}}},”gallery”:null,”stringTags”:”Cu00e9sar Augusto Londou00f1o,Fu00fatbol,Fu00fatbol colombiano,Liga BetPlay”},{“id”:”PP996738″,”titles”:{“main”:”u00bfQuiu00e9nes son ‘Los Montau00f1eros’ y cu00f3mo se dieron a conocer?”,”facebook”:”Ya tienen hasta un India Catalina.”,”seo”:”‘Los Montau00f1eros’, u00bfquiu00e9nes son y cu00f3mo se dieron a conocer?”,”pulzo”:”Uno de ellos vendiu00f3 plu00e1tanos en la plaza, y mu00e1s detalles de ‘Los Montau00f1eros'”},”phrases”:{“main”:”‘Los Montau00f1eros’, que son la familia de ‘influenciadores’ colombianos con mu00e1s seguidores en plataformas, contaron la historia de su crecimiento en ‘La Red’.”},”categories”:{“main”:{“slug”:”entretenimiento”,”name”:”Entretenimiento”}},”urls”:{“main”:”/entretenimiento/montaneros-quienes-como-dieron-conocer-PP996738″},”author”:{“creator”:{“user”:”yenifer.rivera”,”name”:”Yenifer Rivera”,”nickname”:”Redacciu00f3n Entretenimiento.”},”owner”:{“id”:””,”name”:””,”image”:””,”profile”:””,”url”:””,”twitter”:{“title”:””,”url”:””},”urlFacebook”:””,”email”:””,”linkPersonal”:””,”teamPulzo”:””,”short_text”:””,”large_text”:””}},”published”:”1″,”type”:”article”,”censorship”:”0″,”unpublishImage”:”0″,”ext”:”jpg”,”metadescripcion”:”‘Los Montau00f1eros’ son una familia manizalita que se volviu00f3 tendencia en redes sociales y hasta ganaron un India Catalina.”,”created”:1604857109,”updated”:1604857109,”images”:{“meta”:{“title”:”‘Los Montau00f1eros’, u00bfquiu00e9nes son y cu00f3mo se dieron a conocer?”,”credit”:”Instagram: @alexgiraldov”,”description”:”Foto de ‘Los Montau00f1eros’, de quienes se conoce su historia en las redes.”,”alt”:”Foto de ‘Los Montau00f1eros’, de quienes se conoce su historia en las redes.”,”file”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108165623/los-montaneros.webp”},”types”:{“thumb”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108165623/los-montaneros-150×150.webp”,”mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108165623/los-montaneros-280×185.webp”,”medio”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108165623/los-montaneros-420×278.webp”,”large”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108165623/los-montaneros-900×485.webp”,”vertical”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108165623/los-montaneros-240×320.webp”,”opening”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108165623/los-montaneros-592×350.webp”,”gif”:””}},”videos”:{“main”:{“image”:””,”url”:””,”title”:””,”embeded”:””}},”externalUrl”:””,”carousel”:”0″,”trinoTW”:””,”liveBlog”:”0″,”shorthand”:””,”audio”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/pulzo-lite/audios/PP996738.mp3″,”tags”:[“Influencer”],”sources”:[{“title”:”Los Montau00f1eros, una familia de Manizales que arrasa en redes sociales”,”url”:”https://www.caracoltv.com/la-red/los-montaneros-una-familia-de-manizales-que-arrasa-en-redes-sociales”,”source”:”Caracol Televisiu00f3n – La Red”},{“title”:”La Red: Los Montau00f1eros, una familia de Manizales que arrasa en redes sociales – Caracol Televisiu00f3n”,”url”:”https://www.youtube.com/watch?v=9YSrmAm49fs”,”source”:”YouTube”}],”related”:[“https://www.pulzo.com/entretenimiento/mia-khalifa-casa-blanca-pijama-por-joe-biden-PP996711″,”https://www.pulzo.com/entretenimiento/cuanto-cobran-cristiano-ronaldo-kylie-jenner-instagram-PP996658″],”body2”:”nn

Los creadores de contenido, se dieron a conocer en enero de 2019 cuando Alexander grabu00f3 a su mamu00e1 (Socorro) a escondidas y el video se hizo viral; luego se sumu00f3 al proyecto su hermano Alejandro y su papu00e1 Oswaldo.

n

El padre de la familia fue el u00faltimo en entrar al mundo u2018Los Montau00f1erosu2019, esto, porque u00e9l trabajaba en una plaza de mercado de Manizales y allu00ed vendu00eda plu00e1tanos, como recordu00f3 al programa de Caracol Televisiu00f3n. Finalmente cediu00f3 y ahora es uno de los personajes mu00e1s queridos.

n

n

Con su humor y el empeu00f1o que le han dado a sus videos, la familia suma hoy mu00e1s de 5 millones de seguidores en Facebook, en Instagram superan los 2 millones y medio, y en TikTok sobrepasaron el millu00f3n de fans.

n

El preyecto de estos creadores manizalitas ha sido tan limpio, que en marzo de 2020 se ganaron un India Catalina, en la categoru00eda u2018Mejor influencer con contenido audiovisual digitalu2019.

n

Asu00ed celebraron la llegada de este premio a su hogar:

n

n u00a0 n n n n n n n n Ver esta publicaciu00f3n en Instagram n n n n n n n n n n n n n n n n n n u00a0 n Una publicaciu00f3n compartida de LOS MONTANu0303EROS (@losmontaneros) el 14 Mar, 2020 a las 3:53 PDT n n

n

nAquu00ed, la entrevista completa que dieron a u2018La Redu2019 y que fue replicado en YouTube:

n

n”,”comercial”:{“promovido”:{“name”:””,”slug”:””,”color”:””,”facebook”:””,”image”:””,”imageletter”:””,”imageblack”:””}},”directtv”:{“mobile”:””,”desktop”:””,”link”:””},”Custom_fields”:{“Directv”:””,”Promovido”:””},”tambientepuedeinteresar”:[{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108154653/mia-khalifa-y-joe-biden-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108154653/mia-khalifa-y-joe-biden-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108154653/mia-khalifa-y-joe-biden-900×485.webp”,”type”:”article”,”link”:”/entretenimiento/mia-khalifa-casa-blanca-pijama-por-joe-biden-PP996711″,”title”:”Mia Khalifa llegu00f3 a la Casa Blanca en pijama por victoria de Joe Biden”,”author”:””,”author_img”:””,”alt”:”Imagen de referencia”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108135046/kylie-jenner-y-cristiano-ronaldo-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108135046/kylie-jenner-y-cristiano-ronaldo-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108135046/kylie-jenner-y-cristiano-ronaldo-900×485.webp”,”type”:”gallery”,”link”:”/entretenimiento/cuanto-cobran-cristiano-ronaldo-kylie-jenner-instagram-PP996658″,”title”:”u00bfCuu00e1nto cobran Cristiano Ronaldo y Kylie Jenner por publicaciu00f3n en Instagram?”,”author”:””,”author_img”:””,”alt”:”Imagen de referencia”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107102038/monica-jaramillo2-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107102038/monica-jaramillo2-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107102038/monica-jaramillo2.webp”,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/entretenimiento/monica-jaramillo-llega-semana-no-noticias-rcn-PP996185″,”title”:”Refuerzo de lujo: Mu00f3nica Jaramillo confirma su nueva casa editorial, y no es RCN”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”Mu00f3nica Jaramillo trabajaru00e1 en Semana, no en Noticias RCN”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108095937/selfi-de-ana-victoria-beltran-actriz-que-fue-daniela-franco-en-padres-e-hijos-y-dedico-mensaje-por-muerte-de-roberto-reyes-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108095937/selfi-de-ana-victoria-beltran-actriz-que-fue-daniela-franco-en-padres-e-hijos-y-dedico-mensaje-por-muerte-de-roberto-reyes-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108095937/selfi-de-ana-victoria-beltran-actriz-que-fue-daniela-franco-en-padres-e-hijos-y-dedico-mensaje-por-muerte-de-roberto-reyes.webp”,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/entretenimiento/mensaje-daniela-franco-por-muerte-roberto-reyes-PP996589″,”title”:”u201cFuiste un papu00e1 para mu00edu201d: u2018Daniela Francou2019 despide a Roberto Reyes, de u2018Padres e hijosu2019″,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”Selfi de Ana Victoria Beltru00e1n, actriz que fue Daniela Franco en ‘Padres e hijos y dedicu00f3 mensaje por muerte de Roberto Reyes.”}],”amp”:{“body”:”

nn Los creadores de contenido, se dieron a conocer en enero de 2019 cuando Alexander grabó a su mamá (Socorro) a escondidas y el video se hizo viral; luego se sumó al proyecto su hermano Alejandro y su papá Oswaldo. n El padre de la familia fue el último en entrar al mundo ‘Los Montañeros’, esto, porque él trabajaba en una plaza de mercado de Manizales y allí vendía plátanos, como recordó al programa de Caracol Televisión. Finalmente cedió y ahora es uno de los personajes más queridos. n TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR Mia Khalifa llegó a la Casa Blanca en pijama por victoria de Joe Biden ¿Cuánto cobran Cristiano Ronaldo y Kylie Jenner por publicación en Instagram? n Con su humor y el empeño que le han dado a sus videos, la familia suma hoy más de 5 millones de seguidores en Facebook, en Instagram superan los 2 millones y medio, y en TikTok sobrepasaron el millón de fans. n El preyecto de estos creadores manizalitas ha sido tan limpio, que en marzo de 2020 se ganaron un India Catalina, en la categoría ‘Mejor influencer con contenido audiovisual digital’. n Así celebraron la llegada de este premio a su hogar: nn nAquí, la entrevista completa que dieron a ‘La Red’ y que fue replicado en YouTube: n n

“,”libraries”:{“instagram”:{“name”:”amp-instagram”,”src”:”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-instagram-0.1.js”},”youtube”:{“name”:”amp-youtube”,”src”:”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-youtube-0.1.js”}}},”gallery”:null,”stringTags”:”Influencer”},{“id”:”PP996795″,”titles”:{“main”:”Bala perdida acaba con la vida de niu00f1o de 13 au00f1os en el Cauca”,”facebook”:”Otro niu00f1o vu00edctima de bala perdida en el Cauca”,”seo”:”Bala perdida mata a niu00f1o de 13 au00f1os en el Cauca”,”pulzo”:”u00a1Hasta cuu00e1ndo! Bala perdida acaba con la vida de un niu00f1o de 13 au00f1os en el Cauca”},”phrases”:{“main”:”No cesa la ola de violencia en el sur del pau00eds, donde disidencias de las Farc hostigan constantemente a la Fuerza Pu00fablica.”},”categories”:{“main”:{“slug”:”nacion”,”name”:”Naciu00f3n”}},”urls”:{“main”:”/nacion/bala-perdida-mata-nino-13-anos-cauca-PP996795″},”author”:{“creator”:{“user”:”juan.romero”,”name”:”Juan Romero”,”nickname”:”Redacciu00f3n Naciu00f3n”},”owner”:{“id”:””,”name”:””,”image”:””,”profile”:””,”url”:””,”twitter”:{“title”:””,”url”:””},”urlFacebook”:””,”email”:””,”linkPersonal”:””,”teamPulzo”:””,”short_text”:””,”large_text”:””}},”published”:”1″,”type”:”article”,”censorship”:”0″,”unpublishImage”:”0″,”ext”:”png”,”metadescripcion”:”Enfrentamientos entre disidencias de las Farc y la Fuerza Pu00fablica terminan con la muerte de niu00f1o de 13 au00f1os en el Cauca.”,”created”:1604862798,”updated”:1604863360,”images”:{“meta”:{“title”:”Bala perdida acaba con la vida de niu00f1o de 13 au00f1os en el Cauca”,”credit”:”Getty.”,”description”:”Una bala perdida durante enfrentamientos entre disidencias de las Farc y la Fuerza pu00fablica terminu00f3 con la vida de un niu00f1o de 13 au00f1os en el Cauca.”,”alt”:”Una bala perdida durante enfrentamientos entre disidencias de las Farc y la Fuerza pu00fablica terminu00f3 con la vida de un niu00f1o de 13 au00f1os en el Cauca.”,”file”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108190300/fotos-para-notas-de-pulzo-29.webp”},”types”:{“thumb”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108190300/fotos-para-notas-de-pulzo-29-150×150.webp”,”mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108190300/fotos-para-notas-de-pulzo-29-280×185.webp”,”medio”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108190300/fotos-para-notas-de-pulzo-29-420×278.webp”,”large”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108190300/fotos-para-notas-de-pulzo-29-900×485.webp”,”vertical”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108190300/fotos-para-notas-de-pulzo-29-240×320.webp”,”opening”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108190300/fotos-para-notas-de-pulzo-29-592×350.webp”,”gif”:””}},”videos”:{“main”:{“image”:””,”url”:””,”title”:””,”embeded”:””}},”externalUrl”:””,”carousel”:”0″,”trinoTW”:””,”liveBlog”:”0″,”shorthand”:””,”audio”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/pulzo-lite/audios/PP996795.mp3″,”tags”:[“Cauca”,”disidencias de las Farc”,”Eju00e9rcito Nacional”],”sources”:[{“title”:”Dolor en el Cauca: Menor de 13 au00f1os muriu00f3 por bala perdida en medio de combate”,”url”:”https://diariodelsur.com.co/noticias/judicial/dolor-en-el-cauca-menor-de-13-anos-murio-por-bala-perdida-en-641778″,”source”:”Diario del Sur”},{“title”:”Niu00f1o muriu00f3 en hostigamiento a la Policu00eda en Pu00e1ez-Belalcu00e1zar”,”url”:”https://meridianocauca.com/nino-murio-en-hostigamiento-a-la-policia-en-paez-belalcazar/”,”source”:”Meridiano Cauca”}],”related”:[“https://www.pulzo.com/nacion/video-hombre-que-grito-paramilitar-ivan-duque-bolivia-PP996751″],”body2”:”nn

Una nueva vu00edctima cobraron los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Eju00e9rcito Nacional en el departamento del Cauca. Un menor de 13 au00f1os muriu00f3 tras recibir una bala perdida en el municipio de Pu00e1ez.

n

La noticia fue confirmada por Duvu00e1n Velasco, alcalde del municipio. En declaraciones citadas por Diario del Sur, afirmu00f3 que u201cson hostigamientos contra la Policu00eda que se registran desde muy temprano. Lastimosamente una bala perdida impacta a un menor de edad, quien falleciu00f3 por la gravedad de la heridau201d.

n

n

Velasco au00f1adiu00f3 que una mujer mayor resultu00f3 afectada por esquirlas, aunque se encuentra fuera de peligro.

n

Hizo u00e9nfasis en que los hechos de violencia han sido protagonizados por integrantes de la columna u2018Dagoberto Ramosu2019 de las disidencias de las Farc.

n

Otra versiu00f3n, la deu00a0la Asociaciu00f3n de Autoridades Ancestrales Nasa, citada por Meridiano Cauca, afirma que u201cdurante el ataque armado a la poblaciu00f3n de Belalcu00e1zar, un menor de edad es vu00edctima de esta balacera, el niu00f1o es impactado con arma de largo alcance a la altura del cuello mientras transitaba por una de las calles de esta poblaciu00f3nu201d.

n

La mencionada situaciu00f3n ha hecho que las familias que habitan el municipio no quieran salir de sus casas y permanezcan con miedo.

n”,”comercial”:{“promovido”:{“name”:””,”slug”:””,”color”:””,”facebook”:””,”image”:””,”imageletter”:””,”imageblack”:””}},”directtv”:{“mobile”:””,”desktop”:””,”link”:””},”Custom_fields”:{“Directv”:””,”Promovido”:””},”tambientepuedeinteresar”:[{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108174811/duque-para-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108174811/duque-para-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108174811/duque-para-900×485.webp”,”type”:”article”,”link”:”/nacion/video-hombre-que-grito-paramilitar-ivan-duque-bolivia-PP996751″,”title”:”[Video] “u00bfPor quu00e9 me dices paramilitar?”: Duque encaru00f3 a hombre que le gritu00f3 en Bolivia”,”author”:””,”author_img”:””,”alt”:”Imagen de referencia”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108132816/icfes-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108132816/icfes-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108132816/icfes.webp”,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/nacion/icfes-dejo-esperando-estudiantes-bogota-PP996643″,”title”:”Icfes ‘plantu00f3’ a estudiantes que presentaru00edan Pruebas Saber 11; u00bfno enviu00f3 coordinadores?”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”Ilustraciu00f3n de estudiante en examen, a propu00f3sito de fallas en Prueba Saber 11″},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201102074523/ssss-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201102074523/ssss-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201102074523/ssss.webp”,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/nacion/descarada-excusa-presunto-pedofilo-periodista-septimo-dia-PP993185″,”title”:”Descaradas excusas de presunto pedu00f3filo al que periodista de ‘Su00e9ptimo Du00eda’ encaru00f3 en la calle”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”Presunto pedu00f3filo fue encarado por periodista de Su00e9ptimo Du00eda y se excusu00f3 por delitos de los que se le acusa.”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201105170747/puentes-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201105170747/puentes-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201105170747/puentes.webp”,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/nacion/suicidio-joven-bogota-habria-sido-por-problemas-trabajo-PP995282″,”title”:”Historia de joven que se suicidu00f3 en Bogotu00e1 al parecer por problemas en su trabajo”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”El joven se arroju00f3 desde el puente de la estaciu00f3n 21 u00c1ngeles, y un hermano dijo que seru00eda por problemas en su trabajo”}],”amp”:{“body”:”

nn Una nueva víctima cobraron los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército Nacional en el departamento del Cauca. Un menor de 13 años murió tras recibir una bala perdida en el municipio de Páez. n La noticia fue confirmada por Duván Velasco, alcalde del municipio. En declaraciones citadas por Diario del Sur, afirmó que “son hostigamientos contra la Policía que se registran desde muy temprano. Lastimosamente una bala perdida impacta a un menor de edad, quien falleció por la gravedad de la herida”. n TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR [Video] “¿Por qué me dices paramilitar?”: Duque encaró a hombre que le gritó en Bolivia n Velasco añadió que una mujer mayor resultó afectada por esquirlas, aunque se encuentra fuera de peligro. n Hizo énfasis en que los hechos de violencia han sido protagonizados por integrantes de la columna ‘Dagoberto Ramos’ de las disidencias de las Farc. n Otra versión, la de la Asociación de Autoridades Ancestrales Nasa, citada por Meridiano Cauca, afirma que “durante el ataque armado a la población de Belalcázar, un menor de edad es víctima de esta balacera, el niño es impactado con arma de largo alcance a la altura del cuello mientras transitaba por una de las calles de esta población”. n La mencionada situación ha hecho que las familias que habitan el municipio no quieran salir de sus casas y permanezcan con miedo. n

“,”libraries”:[]},”gallery”:null,”stringTags”:”Cauca,disidencias de las Farc,Eju00e9rcito Nacional”},{“id”:”PP996761″,”titles”:{“main”:”Coronavirus en Colombia: noticias en vivo de nuevos casos y muertes este 8 de noviembre”,”facebook”:”Hubo mu00e1s recuperados que afectados. “,”seo”:”Coronavirus en Colombia: nuevos casos y muertes hoy, noviembre 8″,”pulzo”:”Antioquia sigue liderando las cifras de contagio de coronavirus en Colombia “},”phrases”:{“main”:”Este domingo 8 de noviembre se identificaron 7.440 nuevos casos en el pau00eds y 9.000 recuperados. Las autoridades confirmaron otras 196 muertes por coronavirus.”},”categories”:{“main”:{“slug”:”nacion”,”name”:”Naciu00f3n”}},”urls”:{“main”:”/nacion/coronavirus-colombia-nuevos-casos-muertes-hoy-noviembre-8-PP996761″},”author”:{“creator”:{“user”:”david.aponte”,”name”:”David Aponte”,”nickname”:”Redacciu00f3n Naciu00f3n”},”owner”:{“id”:””,”name”:””,”image”:””,”profile”:””,”url”:””,”twitter”:{“title”:””,”url”:””},”urlFacebook”:””,”email”:””,”linkPersonal”:””,”teamPulzo”:””,”short_text”:””,”large_text”:””}},”published”:”1″,”type”:”article”,”censorship”:”0″,”unpublishImage”:”0″,”ext”:”jpg”,”metadescripcion”:”El domingo 8 de noviembre se identificaron 7.440 nuevos casos en el pau00eds y 9.000 recuperados. Las autoridades confirmaron otras 196 muertes por coronavirus”,”created”:1604857463,”updated”:1604858918,”images”:{“meta”:{“title”:”Coronavirus en Colombia: noticias en vivo de nuevos casos y muertes este 8 de noviembre”,”credit”:”AFP.”,”description”:”Especialista de la salud, a propu00f3sito de las cifras de COVID-19 en Colombia.”,”alt”:”Especialista de la salud, a propu00f3sito de las cifras de COVID-19 en Colombia.”,”file”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108173026/covid2.webp”},”types”:{“thumb”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108173026/covid2-150×150.webp”,”mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108173026/covid2-280×185.webp”,”medio”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108173026/covid2-420×278.webp”,”large”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108173026/covid2-900×485.webp”,”vertical”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108173026/covid2-240×320.webp”,”opening”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108173026/covid2-592×350.webp”,”gif”:””}},”videos”:{“main”:{“image”:””,”url”:””,”title”:””,”embeded”:””}},”externalUrl”:””,”carousel”:”0″,”trinoTW”:””,”liveBlog”:”0″,”shorthand”:””,”audio”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/pulzo-lite/audios/PP996761.mp3″,”tags”:[“coronavirus”,”Covid-19″,”Cuarentena”],”sources”:[{“title”:”Twitter “,”url”:”https://twitter.com/MinSaludCol/status/1325557054916993030″,”source”:”@MinSaludCol “}],”related”:[“https://www.pulzo.com/nacion/murio-oswaldo-cisneros-empresario-dolares-campana-duque-PP996652″,”https://www.pulzo.com/nacion/icfes-dejo-esperando-estudiantes-bogota-PP996643″],”body2”:”nn

Este domingo, de acuerdo con el Ministerio de Salud, se hicieronu00a032.902 pruebas para hallar nuevos casos deu00a0coronavirusu00a0en Colombia.

n

Con esas cifras, las autoridades de salud seu00f1alan que el pau00eds llegu00f3 au00a01.143.887 casosu00a0deu00a0COVID-19.u00a0Asu00ed mismo, Colombiau00a0ya tieneu00a01.038.082 pacientes recuperados, despuu00e9s de que se han hecho 5.402.433 test durante la pandemia.

n

De igual forma, el Ministerio de Salud apunta que hay 70.467 casos activos en todo el territorio nacional.

n

u00bfCu00f3mo se distribuyeron los casos de coronavirus este 8 de noviembre en Colombia?

n

Antioquia es la zona del pau00eds que reportu00f3 mu00e1s enfermos con coronavirus. El departamento registru00f3 1.706 casos. Le sigue Bogotu00e1, con 1.241 episodios.

n

Por debajo de 1.000 casos estu00e1n el resto de regiones: Valle (701), Caldas (410), Quindu00edo (339), Tolima (325), Cundinamarca (299), Risaralda (289), Santander (287), Huila (233), Boyacu00e1 (222).

n

Cierran el listado: Norte de Santander (159), Meta (152), Nariu00f1o (143), Cesar (131), Barranquilla (118), Guajira (106), Cauca (94), Cu00f3rdoba (92), Caquetu00e1 (64), Atlu00e1ntico (57), Casanare (56), Santa Marta (54), Cartagena (48), Arauca (25), Putumayo (21), Guaviare (17), Sucre (16), Amazonas (10), San Andru00e9s (10), Bolu00edvar (6), Guainu00eda (4), Magdalena (4) y , Chocu00f3 (1).

n

El Ministerio de Salud reportu00f3 que hayu00a01.448 conglomerados en el pau00edsu00a0y que los territorios donde se encuentran son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlu00e1ntico, Barranquilla, Bogotu00e1, Boyacu00e1, Bolu00edvar, Buenaventura, Caldas, Caquetu00e1, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocu00f3, Cu00f3rdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariu00f1o, Norte de Santander, Putumayo, Quindu00edo, Risaralda, San Andru00e9s, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupu00e9s, Vichada, Guaviare y Guainu00eda.

n

Este es el resumen de la jornada:

n

Acu00e1, el reporte del Ministerio de Salud sobre las cifras de COVID-19:

n

n #ReporteCOVID19 8 de noviembre: n 9.000 recuperados

n7.440 nuevos casos

n196 fallecidos n Muestras: 32.902

nPCR: 25.340

nAntu00edgeno: 7.562 n Total: n 1.038.082 recuperados

n1.143.887 casos

n32.791 fallecidos

n5.402.433 muestras procesadas

n70.467 casos activoshttps://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/MCTP29r3ya n u2014 MinSaludCol (@MinSaludCol) November 8, 2020 n

n

n”,”comercial”:{“promovido”:{“name”:””,”slug”:””,”color”:””,”facebook”:””,”image”:””,”imageletter”:””,”imageblack”:””}},”directtv”:{“mobile”:””,”desktop”:””,”link”:””},”Custom_fields”:{“Directv”:””,”Promovido”:””},”tambientepuedeinteresar”:[{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108142623/cisneros-2-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108142623/cisneros-2-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108142623/cisneros-2-900×485.webp”,”type”:”article”,”link”:”/nacion/murio-oswaldo-cisneros-empresario-dolares-campana-duque-PP996652″,”title”:”Muriu00f3 Oswaldo Cisneros, empresario venezolano que habru00eda aportado a campau00f1a Duque”,”author”:””,”author_img”:””,”alt”:”Imagen de referencia”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108132816/icfes-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108132816/icfes-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108132816/icfes-900×485.webp”,”type”:”article”,”link”:”/nacion/icfes-dejo-esperando-estudiantes-bogota-PP996643″,”title”:”Estudiantes reclaman a Icfes por dejarlos esperando en colegio de Bogotu00e1″,”author”:””,”author_img”:””,”alt”:”Imagen de referencia”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201102074523/ssss-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201102074523/ssss-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201102074523/ssss.webp”,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/nacion/descarada-excusa-presunto-pedofilo-periodista-septimo-dia-PP993185″,”title”:”Descaradas excusas de presunto pedu00f3filo al que periodista de ‘Su00e9ptimo Du00eda’ encaru00f3 en la calle”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”Presunto pedu00f3filo fue encarado por periodista de Su00e9ptimo Du00eda y se excusu00f3 por delitos de los que se le acusa.”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107165127/fotos-para-notas-de-pulzo-23-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107165127/fotos-para-notas-de-pulzo-23-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107165127/fotos-para-notas-de-pulzo-23.webp”,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/nacion/dan-baja-willy-melean-PP996342″,”title”:”Dejando un rastro de sangre tras de su00ed, cayu00f3 ‘Willy Meleu00e1n'”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”Las autoridades confirmaron la muerte de Willy Meleu00e1n, delincuente venezolano.”}],”amp”:{“body”:”

nn Este domingo, de acuerdo con el Ministerio de Salud, se hicieron 32.902 pruebas para hallar nuevos casos de coronavirus en Colombia. n Con esas cifras, las autoridades de salud señalan que el país llegó a 1.143.887 casos de COVID-19. Así mismo, Colombia ya tiene 1.038.082 pacientes recuperados, después de que se han hecho 5.402.433 test durante la pandemia. n De igual forma, el Ministerio de Salud apunta que hay 70.467 casos activos en todo el territorio nacional. n ¿Cómo se distribuyeron los casos de coronavirus este 8 de noviembre en Colombia? n Antioquia es la zona del país que reportó más enfermos con coronavirus. El departamento registró 1.706 casos. Le sigue Bogotá, con 1.241 episodios. n Por debajo de 1.000 casos están el resto de regiones: Valle (701), Caldas (410), Quindío (339), Tolima (325), Cundinamarca (299), Risaralda (289), Santander (287), Huila (233), Boyacá (222). n Cierran el listado: Norte de Santander (159), Meta (152), Nariño (143), Cesar (131), Barranquilla (118), Guajira (106), Cauca (94), Córdoba (92), Caquetá (64), Atlántico (57), Casanare (56), Santa Marta (54), Cartagena (48), Arauca (25), Putumayo (21), Guaviare (17), Sucre (16), Amazonas (10), San Andrés (10), Bolívar (6), Guainía (4), Magdalena (4) y , Chocó (1). n El Ministerio de Salud reportó que hay 1.448 conglomerados en el país y que los territorios donde se encuentran son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Caquetá, Cartagena, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Santander, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés, Vichada, Guaviare y Guainía. n Este es el resumen de la jornada: n Acá, el reporte del Ministerio de Salud sobre las cifras de COVID-19: nn n

“,”libraries”:{“twitter”:{“name”:”amp-twitter”,”src”:”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-twitter-0.1.js”}}},”gallery”:null,”stringTags”:”coronavirus,Covid-19,Cuarentena”},{“id”:”PP996751″,”titles”:{“main”:”[Video] “u00bfPor quu00e9 me dices paramilitar?”: Duque encaru00f3 a hombre que le gritu00f3 en Bolivia”,”facebook”:”El hombre quedu00f3 fru00edo cuando Duque se le devolviu00f3. “,”seo”:”Video de hombre que le gritu00f3 paramilitar a Ivu00e1n Duque en Bolivia”,”pulzo”:”[Video] “u00bfPor quu00e9 me dices paramilitar?”: Duque encaru00f3 a hombre que le gritu00f3 en Bolivia”},”phrases”:{“main”:”El presidente Duque se molestu00f3 con varias personas que le dijeron u201cparamilitaru201d en su visita a La Paz, y por eso les preguntu00f3 por quu00e9 usaban ese calificativo.”},”categories”:{“main”:{“slug”:”nacion”,”name”:”Naciu00f3n”}},”urls”:{“main”:”/nacion/video-hombre-que-grito-paramilitar-ivan-duque-bolivia-PP996751″},”author”:{“creator”:{“user”:”jeey.cruz”,”name”:”Jeey Cruz”,”nickname”:”Redacciu00f3n Naciu00f3n”},”owner”:{“id”:””,”name”:””,”image”:””,”profile”:””,”url”:””,”twitter”:{“title”:””,”url”:””},”urlFacebook”:””,”email”:””,”linkPersonal”:””,”teamPulzo”:””,”short_text”:””,”large_text”:””}},”published”:”1″,”type”:”article”,”censorship”:”0″,”unpublishImage”:”0″,”ext”:”jpg”,”metadescripcion”:”El presidente Duque se molestu00f3 con varias personas que le dijeron u201cparamilitaru201d en su visita a La Paz, y por eso les reclamu00f3.”,”created”:1604857899,”updated”:1604858598,”images”:{“meta”:{“title”:”u201cu00bfPor quu00e9 me dices paramilitar?u201d: Duque encaru00f3 a hombre que le gritu00f3 en Bolivia”,”credit”:”Capturas de video Twitter @pascualsergio”,”description”:”Momento en que el presidente Duque encaru00f3 a hombre que le gritu00f3 “!paramilitaru00a1″ en Bolivia”,”alt”:”Momento en que el presidente Duque encaru00f3 a hombre que le gritu00f3 “!paramilitaru00a1″ en Bolivia”,”file”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108174811/duque-para.webp”},”types”:{“thumb”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108174811/duque-para-150×150.webp”,”mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108174811/duque-para-280×185.webp”,”medio”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108174811/duque-para-420×278.webp”,”large”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108174811/duque-para-900×485.webp”,”vertical”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108174811/duque-para-240×320.webp”,”opening”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108174811/duque-para-592×350.webp”,”gif”:””}},”videos”:{“main”:{“image”:””,”url”:””,”title”:””,”embeded”:””}},”externalUrl”:””,”carousel”:”0″,”trinoTW”:”Video de cuando el presidente @IvanDuque encara a hombre que le gritu00f3 u201cu00a1paramilitar!u201d. Se devolviu00f3 y le aclaru00f3 varias cosas.”,”liveBlog”:”0″,”shorthand”:””,”audio”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/pulzo-lite/audios/PP996751.mp3″,”tags”:[“Bolivia”,”Ivu00e1n Duque”,”Paramilitarismo”],”sources”:[{“title”:”Sergio Pascual”,”url”:”https://twitter.com/pascualsergio/status/1325488329622687744″,”source”:”Twitter”},{“title”:”Ivu00e1n Duque”,”url”:”https://twitter.com/IvanDuque/status/1325504462463643650″,”source”:”Twitter”}],”related”:[“https://www.pulzo.com/nacion/murio-oswaldo-cisneros-empresario-dolares-campana-duque-PP996652″,”https://www.pulzo.com/nacion/falso-policia-metio-casa-ancianos-llevo-sus-ahorros-PP996724″],”body2”:”nn

El altercado se dio cuando el presidente Ivu00e1n Duque asistu00eda a la posesiu00f3n de Luis Arce como primer mandatario de Bolivia, y en su camino se encontru00f3 con un grupo de personas que le reclamu00f3 por los asesinatos de lu00edderes sociales en Colombia.

n

Si bien el presidente intercambiu00f3 algunas palabras con los manifestantes y siguiu00f3 su camino, la molestia de Duque fue evidente cuando le empezaron a gritar, en coro, u201cu00a1paramilitar, paramilitar, paramilitar!u201d.

n

Fue ahu00ed cuando el jefe de Estado se devolviu00f3, acompau00f1ado de sus escoltas, e increpu00f3 a un hombre que tenu00eda una cu00e1mara fotogru00e1fica colgada en el cuello:

n

u201cu00bfPor quu00e9 me dices paramilitar, si no lo soy?u201d, preguntu00f3 Duque, a lo que el hombre respondiu00f3: u201c[u2026] el paramilitarismo estu00e1 en su gobiernou201d, segu00fan un video que se divulgu00f3 en redes.

n

Si bien el audio no es muy claro, allu00ed se alcanza a escuchar cuando Duque resalta que, desde su Gobierno, siempre han enfrentado al paramilitarismo u201ccon mucha coherenciau201d, y les aclara a los manifestantes que detru00e1s de los asesinatos de lu00edderes sociales y defensores de derechos humanos hay grupos al margen de la ley.

n

u201cAdemu00e1s, te digo una cosa, los estu00e1n matando los mismos carteles de las disidenciasu201d, dijo Duque, y se aleju00f3.

n

n

Varias personas le siguieron reclamando protecciu00f3n para los lu00edderes y la implementaciu00f3n efectiva de los acuerdos de paz. u201cVamos mu00e1s de 700 lu00edderes asesinados en Colombia y no hay justicia. Los paramilitares los estu00e1n asesinando, las u2018u00c1guilas Negrasu2019u2026u201d, dijo otra persona, mientras Duque se alejaba de allu00ed.

n

Este viaje marcu00f3 la primera salida internacional de Duque desde que comenzu00f3 la pandemia, y desde allu00ed confirmu00f3 la captura del presunto asesino de la lu00edder ambientalista Juana Parea.

n

Video de cuando Duque increpa a hombre que le dijo paramilitar

n

n El presidente colombiano @IvanDuque no puede escapar de la sombra de sus vu00ednculos con el para militarismo de Alvaro Uribe en ningu00fan lugar del mundo. n Esto sucedu00eda hoy en La Paz, Bolivia ud83dudc47 pic.twitter.com/zqBFAaIjoI n u2014 Sergio Pascual (@pascualsergio) November 8, 2020 n

n

n

Duque publicu00f3 imu00e1genes del encuentro con el presidente de Bolivia y dijo que dialogaron sobre varios temas de interu00e9s para la regiu00f3n, y aseguru00f3 que avanzaron u201cpositivamente en el fortalecimientou201d del CAN (Comunidad Andina) para el u201cbeneficiou201d de las dos naciones.

n

n Muy productivo encuentro adelantamos con el Presidente de #Bolivia, Luis Arce. Compartimos los objetivos en materia comercial y ambiental del impulso que queremos darle a la CAN. Avanzamos positivamente en el fortalecimiento del organismo en beneficio de nuestras naciones. pic.twitter.com/CeVOghPwf6 n u2014 Ivu00e1n Duque ud83cudde8ud83cuddf4 (@IvanDuque) November 8, 2020 n

n

n”,”comercial”:{“promovido”:{“name”:””,”slug”:””,”color”:””,”facebook”:””,”image”:””,”imageletter”:””,”imageblack”:””}},”directtv”:{“mobile”:””,”desktop”:””,”link”:””},”Custom_fields”:{“Directv”:””,”Promovido”:””},”tambientepuedeinteresar”:[{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108142623/cisneros-2-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108142623/cisneros-2-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108142623/cisneros-2-900×485.webp”,”type”:”article”,”link”:”/nacion/murio-oswaldo-cisneros-empresario-dolares-campana-duque-PP996652″,”title”:”Muriu00f3 Oswaldo Cisneros, empresario venezolano que habru00eda aportado a campau00f1a Duque”,”author”:””,”author_img”:””,”alt”:”Imagen de referencia”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108160605/poli-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108160605/poli-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108160605/poli-900×485.webp”,”type”:”article”,”link”:”/nacion/falso-policia-metio-casa-ancianos-llevo-sus-ahorros-PP996724″,”title”:”Falso policu00eda se metiu00f3 a casa de ancianos y se les llevu00f3 los ahorros, en Bogotu00e1″,”author”:””,”author_img”:””,”alt”:”Imagen de referencia”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201102030024/angela-ferro-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201102030024/angela-ferro-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201102030024/angela-ferro.webp”,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/nacion/mujer-atacada-con-hacha-habla-terribles-heridas-agresion-PP993172″,”title”:”u201cAyer me quitu00e9 las vendas; las heridas que tengo son terriblesu201d: mujer atacada con hacha”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”u00c1ngela Ferro, mujer atacada con hacha en Bogotu00e1, revelu00f3 nuevos detalles de la agresiu00f3n, como la impresiu00f3n que le dio el descubrir las u201cterribles heridasu201d que le deju00f3 el ataque.”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107165127/fotos-para-notas-de-pulzo-23-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107165127/fotos-para-notas-de-pulzo-23-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107165127/fotos-para-notas-de-pulzo-23.webp”,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/nacion/dan-baja-willy-melean-PP996342″,”title”:”Dejando un rastro de sangre tras de su00ed, cayu00f3 ‘Willy Meleu00e1n'”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”Las autoridades confirmaron la muerte de Willy Meleu00e1n, delincuente venezolano.”}],”amp”:{“body”:”

“,”libraries”:{“twitter”:{“name”:”amp-twitter”,”src”:”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-twitter-0.1.js”}}},”gallery”:null,”stringTags”:”Bolivia,Ivu00e1n Duque,Paramilitarismo”},{“id”:”PP996064″,”titles”:{“main”:”u00bfPor quu00e9 los perros lamen a las personas?”,”facebook”:”u00bfEstu00e1n pidiendo comida?”,”seo”:”u00bfPor quu00e9 los perros lamen a las personas?”,”pulzo”:”u00bfPor quu00e9 los perros lamen a sus amos? No es precisamente por cariu00f1o”},”phrases”:{“main”:”Los perros, que son las mascotas domu00e9sticas mu00e1s frecuentes en los hogares, suelen ser animales cariu00f1osos y su costumbre de lamer tendru00eda varias razones.”},”categories”:{“main”:{“slug”:”vivir-bien”,”name”:”Vivir Bien”}},”urls”:{“main”:”/vivir-bien/por-que-perros-lamen-personas-PP996064″},”author”:{“creator”:{“user”:”yenifer.rivera”,”name”:”Yenifer Rivera”,”nickname”:”Redacciu00f3n Vivir Bien.”},”owner”:{“id”:””,”name”:””,”image”:””,”profile”:””,”url”:””,”twitter”:{“title”:””,”url”:””},”urlFacebook”:””,”email”:””,”linkPersonal”:””,”teamPulzo”:””,”short_text”:””,”large_text”:””}},”published”:”1″,”type”:”article”,”censorship”:”0″,”unpublishImage”:”0″,”ext”:”jpg”,”metadescripcion”:”Los perros, que son unos los animales domu00e9sticos mu00e1s queridos por las personas, no lameru00edan a sus amos por mostrarles cariu00f1o.”,”created”:1604861667,”updated”:1604861667,”images”:{“meta”:{“title”:”u00bfPor quu00e9 los perros lamen a sus amos?”,”credit”:”Getty Images – Imagen ilustrativa”,”description”:”Ilustraciu00f3n de perro lamiendo a su dueu00f1o”,”alt”:”Ilustraciu00f3n de perro lamiendo a su dueu00f1o”,”file”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106212400/perro-lamiento-a-su-dueno.webp”},”types”:{“thumb”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106212400/perro-lamiento-a-su-dueno-150×150.webp”,”mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106212400/perro-lamiento-a-su-dueno-280×185.webp”,”medio”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106212400/perro-lamiento-a-su-dueno-420×278.webp”,”large”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106212400/perro-lamiento-a-su-dueno-900×485.webp”,”vertical”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106212400/perro-lamiento-a-su-dueno-240×320.webp”,”opening”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106212400/perro-lamiento-a-su-dueno-592×350.webp”,”gif”:””}},”videos”:{“main”:{“image”:””,”url”:””,”title”:””,”embeded”:””}},”externalUrl”:””,”carousel”:”0″,”trinoTW”:””,”liveBlog”:”0″,”shorthand”:””,”audio”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/pulzo-lite/audios/PP996064.mp3″,”tags”:[“Perros”],”sources”:[{“title”:”La desconocida explicaciu00f3n del por quu00e9 los perros lamen a sus dueu00f1os”,”url”:”https://canal1.com.co/programas/el-valor-de-la-verdad/perros-lamen-duenos-salud-que-significa-mascotas-secreto/”,”source”:”Canal 1 – Lo su00e9 todo”}],”related”:[“https://www.pulzo.com/vivir-bien/para-que-usan-peluches-pulpos-reversibles-PP993256″,”https://www.pulzo.com/vivir-bien/como-evitar-que-perro-asuste-por-polvora-PP992427″],”body2”:”nn

En el programa u2018El valor de la verdadu2019, de Canal 1, Carmen Larrazu00e1bal hablu00f3 de esta costumbre de los canes y aseguru00f3 que viene de un instinto de supervivencia heredado de los cachorros lobos y los zorros, que lamen a su madre cuando regresa y ella vomita para alimentarlos.

n

Los perros, que ahora son usados para detectar la COVID-19 en humanos, tambiu00e9n podru00edan lamer a su amo para degustar el sabor salado de su piel, por eso suelen hacerlo con mayor intensidad cuando este ha sudado.

n

n

Aunque su00ed puede ser una parte del instinto cariu00f1oso del animal hacia las personas, no se desarrollu00f3 para esto sino para demostrar su hambre;u00a0suele hacerlo frecuentemente si le gusta el sabor, pues a veces quedan rastros de comida.

n

Los datos dados por la presentadora fueron sustentados con documentos especializados, mismos en los que los expertos aclararon que si el perro se lame constantemente puede ser una seu00f1al de alergia en la piel; si lo hacen sobre un objeto, podru00eda ser un episodio de ansiedad.

n”,”comercial”:{“promovido”:{“name”:””,”slug”:””,”color”:””,”facebook”:””,”image”:””,”imageletter”:””,”imageblack”:””}},”directtv”:{“mobile”:””,”desktop”:””,”link”:””},”Custom_fields”:{“Directv”:””,”Promovido”:””},”tambientepuedeinteresar”:[{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201102111209/pulpos-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201102111209/pulpos-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201102111209/pulpos-900×485.webp”,”type”:”article”,”link”:”/vivir-bien/para-que-usan-peluches-pulpos-reversibles-PP993256″,”title”:”El propu00f3sito mu00e9dico que tienen los pulpos reversibles y muy pocos sabu00edan”,”author”:””,”author_img”:””,”alt”:”Imagen de referencia”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201030220506/perro-escondido-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201030220506/perro-escondido-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201030220506/perro-escondido-900×485.webp”,”type”:”article”,”link”:”/vivir-bien/como-evitar-que-perro-asuste-por-polvora-PP992427″,”title”:”Trucos para evitar que su perro se asuste por el ruido de pu00f3lvora o truenos”,”author”:””,”author_img”:””,”alt”:”Imagen de referencia”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20190510224317/vagina-280×185.jpg”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20190510224317/vagina-150×150.jpg”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20190510224317/vagina.jpg”,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/vivir-bien/remedios-caseros-para-rejuvenecer-vagina-PP693439″,”title”:”Su00e1bila y otros remedios caseros para mantener la vagina joven y disfrutar mu00e1s”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”Vagina”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20180223181641/sexo-anal-288×162.jpg”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20180223181641/sexo-anal-180×180.jpg”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20180223181641/sexo-anal.jpg?itok=1533087518″,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/vivir-bien/video-asi-debe-usar-lubricante-sexo-anal-PP532398″,”title”:”Asu00ed se debe usar el lubricante para tener sexo anal sin dolor, segu00fan experta”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”Sexo anal”}],”amp”:{“body”:”

nn En el programa ‘El valor de la verdad’, de Canal 1, Carmen Larrazábal habló de esta costumbre de los canes y aseguró que viene de un instinto de supervivencia heredado de los cachorros lobos y los zorros, que lamen a su madre cuando regresa y ella vomita para alimentarlos. n Los perros, que ahora son usados para detectar la COVID-19 en humanos, también podrían lamer a su amo para degustar el sabor salado de su piel, por eso suelen hacerlo con mayor intensidad cuando este ha sudado. n TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR El propósito médico que tienen los pulpos reversibles y muy pocos sabían Trucos para evitar que su perro se asuste por el ruido de pólvora o truenos n Aunque sí puede ser una parte del instinto cariñoso del animal hacia las personas, no se desarrolló para esto sino para demostrar su hambre; suele hacerlo frecuentemente si le gusta el sabor, pues a veces quedan rastros de comida. n Los datos dados por la presentadora fueron sustentados con documentos especializados, mismos en los que los expertos aclararon que si el perro se lame constantemente puede ser una señal de alergia en la piel; si lo hacen sobre un objeto, podría ser un episodio de ansiedad. n

“,”libraries”:[]},”gallery”:null,”stringTags”:”Perros”},{“id”:”PP996682″,”titles”:{“main”:”Ni Melania quiere que Trump impugne elecciones; le habru00eda pedido aceptar su derrota”,”facebook”:”u00bfHabru00e1 lu00edos en el matrimonio? “,”seo”:”Ni Melania quiere que Trump impugne elecciones en EE. UU. “,”pulzo”:”Ni Melania quiere que Trump impugne elecciones; le habru00eda pedido aceptar su derrota”},”phrases”:{“main”:”La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, le habru00eda pedido a su esposo, el presidente Donald Trump, que reconozca los resultados de las elecciones. “},”categories”:{“main”:{“slug”:”mundo”,”name”:”Mundo”}},”urls”:{“main”:”/mundo/ni-melania-quiere-que-trump-impugne-elecciones-ee-uu-PP996682″},”author”:{“creator”:{“user”:”david.aponte”,”name”:”David Aponte”,”nickname”:”Redacciu00f3n Mundo”},”owner”:{“id”:””,”name”:””,”image”:””,”profile”:””,”url”:””,”twitter”:{“title”:””,”url”:””},”urlFacebook”:””,”email”:””,”linkPersonal”:””,”teamPulzo”:””,”short_text”:””,”large_text”:””}},”published”:”1″,”type”:”article”,”censorship”:”0″,”unpublishImage”:”0″,”ext”:”jpg”,”metadescripcion”:”La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, le habru00eda pedido a su esposo, el presidente Donald Trump, que reconozca los resultados de las elecciones.”,”created”:1604849970,”updated”:1604850753,”images”:{“meta”:{“title”:”Ni Melania quiere que Trump impugne elecciones; le habru00eda pedido aceptar su derrota”,”credit”:”Getty Images.”,”description”:”Foto de Melania Trump y de Donald Trump, apropu00f3sito de los resultados electorales en Estados Unidos. “,”alt”:”Foto de Melania Trump y de Donald Trump, apropu00f3sito de los resultados electorales en Estados Unidos. “,”file”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108151143/trump7.webp”},”types”:{“thumb”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108151143/trump7-150×150.webp”,”mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108151143/trump7-280×185.webp”,”medio”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108151143/trump7-420×278.webp”,”large”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108151143/trump7-900×485.webp”,”vertical”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108151143/trump7-240×320.webp”,”opening”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108151143/trump7-592×350.webp”,”gif”:””}},”videos”:{“main”:{“image”:””,”url”:””,”title”:””,”embeded”:””}},”externalUrl”:””,”carousel”:”0″,”trinoTW”:””,”liveBlog”:”0″,”shorthand”:””,”audio”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/pulzo-lite/audios/PP996682.mp3″,”tags”:[“Donald Trump”,”Elecciones EE UU”,”Melania Trump”],”sources”:[{“title”:”Melania Trump among those telling Trump to accept the election loss”,”url”:”https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-biden-election-results-11-08-20/h_ba5a9841cb82f24e5d502386bc1cfe86?utm_source=twCNN&utm_term=image&utm_medium=social&utm_content=2020-11-08T17%3A49%3A01″,”source”:”CNN “},{“title”:”@realDonaldTrump”,”url”:”https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1325442336957018112″,”source”:”Twitter “}],”related”:[“https://www.pulzo.com/mundo/nicolas-maduro-manda-mensaje-joe-biden-ganar-elecciones-PP996441″,”https://www.pulzo.com/mundo/quien-es-jill-biden-nueva-primera-dama-estados-unidos-PP996274″],”body2”:”nn

Despuu00e9s de que Joe Biden superu00f3 el umbral de los 270 votos electorales en Estados Unidosu00a0las voces que le piden a Donald Trump aceptar su derrota aumentan con el paso de las horas. Incluso, el llamado viene desde su circulo familiar, asegura CNN.

n

De acuerdo con la cadena internacional, la misma Melania Trumpu00a0u2014que seru00e1 reemplazada en la Casa Blanca por Jill Bidenu2014 se encuentra entre los que le dicen al mandatario que acepte la derrota y desista de demandar la elecciu00f3n.

n

Citando a una fuente u201cfamiliarizada con las charlasu201d entre el presidente y la primera dama, CNN asegura que Melania le dijo a Trump u201cque ha llegado el momento de que acepte la pu00e9rdidau201d.

n

n

La cadena de noticias seu00f1ala que, si bien la esposa de Trumpu00a0no ha comentado pu00fablicamente sobre la derrota del presidente ante Joe Biden, en privado su00ed ha expuesto su opiniu00f3n.

n

u201cElla lo ha hecho, como acostumbra a hacerlou201d, seu00f1alu00f3 la fuente de CNN.

n

n First lady Melania Trump is among those telling President Trump to accept the election loss https://t.co/Ha5BTNIfrA pic.twitter.com/s87F4hx3xO n u2014 CNN (@CNN) November 8, 2020 n

n

n

Trump sigue peleando por los resultados en Estados Unidos

n

En su Twitter, este domingo, el presidente de Estados Unidos siguiu00f3 hablando de u201cmaquinarias corruptas de las grandes ciudadesu201d y de u201celecciones robadasu201d.

n

Donald Trump mencionu00f3 u201cacusacionesu201d de un supuesto fraude electoral que habru00eda ayudado a Biden a ser elegido como presidente electo.

n

n u201cWe believe these people are thieves. The big city machines are corrupt. This was a stolen election. Best pollster in Britain wrote this morning that this clearly was a stolen election, that itu2019s impossible to imagine that Biden outran Obama in some of these states. n u2014 Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020 n

n

n

Acu00e1, un resumen de los resultados de la elecciones en Estados Unidos:

n

n”,”comercial”:{“promovido”:{“name”:””,”slug”:””,”color”:””,”facebook”:””,”image”:””,”imageletter”:””,”imageblack”:””}},”directtv”:{“mobile”:””,”desktop”:””,”link”:””},”Custom_fields”:{“Directv”:””,”Promovido”:””},”tambientepuedeinteresar”:[{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107182954/maduro-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107182954/maduro-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107182954/maduro-900×485.webp”,”type”:”article”,”link”:”/mundo/nicolas-maduro-manda-mensaje-joe-biden-ganar-elecciones-PP996441″,”title”:”Nicolu00e1s Maduro le manda mensaje a Joe Biden despuu00e9s de ganar elecciones en EE. UU.”,”author”:””,”author_img”:””,”alt”:”Imagen de referencia”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107131456/jill-biden-y-melania-trump-esposa-de-joe-biden-y-donaldo-trump-ilustra-nota-sobre-quien-es-la-nueva-primera-dama-de-estados-unidos-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107131456/jill-biden-y-melania-trump-esposa-de-joe-biden-y-donaldo-trump-ilustra-nota-sobre-quien-es-la-nueva-primera-dama-de-estados-unidos-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107131456/jill-biden-y-melania-trump-esposa-de-joe-biden-y-donaldo-trump-ilustra-nota-sobre-quien-es-la-nueva-primera-dama-de-estados-unidos-900×485.webp”,”type”:”article”,”link”:”/mundo/quien-es-jill-biden-nueva-primera-dama-estados-unidos-PP996274″,”title”:”u201cJill Biden no es Melania Trumpu201d: u00bfquiu00e9n es la nueva primera dama de Estados Unidos?”,”author”:””,”author_img”:””,”alt”:”Imagen de referencia”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108095856/trump11-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108095856/trump11-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108095856/trump11.webp”,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/mundo/donald-trump-insiste-fraude-por-victoria-joe-biden-PP996588″,”title”:””Deberu00edamos mirar los votos”: Trump insiste en fraude y no reconoce triunfo de Biden”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”Trump insiste en que hubo fraude y no reconoce triunfo de Biden”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107150515/trump-g-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107150515/trump-g-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107150515/trump-g.webp”,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/mundo/trump-dejo-casa-blanca-para-jugar-golf-victoria-biden-PP996309″,”title”:”[Fotos] Derrotado, Trump deju00f3 la Casa Blanca y se fue a jugar golf a ver si gana”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”Trump deju00f3 la Casa Blanca y se fue a jugar golf tras derrota con Biden”}],”amp”:{“body”:”

“,”libraries”:{“twitter”:{“name”:”amp-twitter”,”src”:”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-twitter-0.1.js”},”youtube”:{“name”:”amp-youtube”,”src”:”https://cdn.ampproject.org/v0/amp-youtube-0.1.js”}}},”gallery”:null,”stringTags”:”Donald Trump,Elecciones EE UU,Melania Trump”},{“id”:”PP996047″,”titles”:{“main”:”u00bfPor quu00e9 la gente ha comprado mu00e1s computadores en medio de la pandemia?”,”facebook”:”u00bfTambiu00e9n se ha visto obligado a usar mu00e1s el PC?”,”seo”:”Aumenta venta de PC en pandemia”,”pulzo”:”u00bfPor quu00e9 la gente ha comprado mu00e1s computadores en medio de la pandemia?”},”phrases”:{“main”:”Asu00ed lo confirman dos importantes consultoras internacional, que establecen una relaciu00f3n directa entre la pandemia y la compra de computadores.”},”categories”:{“main”:{“slug”:”tecnologia”,”name”:”Tecnologu00eda”}},”urls”:{“main”:”/tecnologia/aumenta-venta-pc-pandemia-PP996047″},”author”:{“creator”:{“user”:”juan.romero”,”name”:”Juan Romero”,”nickname”:”Redacciu00f3n Tecnologu00eda “},”owner”:{“id”:””,”name”:””,”image”:””,”profile”:””,”url”:””,”twitter”:{“title”:””,”url”:””},”urlFacebook”:””,”email”:””,”linkPersonal”:””,”teamPulzo”:””,”short_text”:””,”large_text”:””}},”published”:”1″,”type”:”article”,”censorship”:”0″,”unpublishImage”:”0″,”ext”:”png”,”metadescripcion”:”Dos importantes consultoras internacional establecieron una relaciu00f3n directa entre la pandemia y la compra de computadores.”,”created”:1604860560,”updated”:1604860750,”images”:{“meta”:{“title”:”La gente estu00e1 comprando mu00e1s computadores en medio de la pandemia”,”credit”:”Getty.”,”description”:”Asu00ed lo confirman dos consultoras internacionales. “,”alt”:”Asu00ed lo confirman dos consultoras internacionales. “,”file”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106204721/fotos-para-notas-de-pulzo-17.webp”},”types”:{“thumb”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106204721/fotos-para-notas-de-pulzo-17-150×150.webp”,”mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106204721/fotos-para-notas-de-pulzo-17-280×185.webp”,”medio”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106204721/fotos-para-notas-de-pulzo-17-420×278.webp”,”large”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106204721/fotos-para-notas-de-pulzo-17-900×485.webp”,”vertical”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106204721/fotos-para-notas-de-pulzo-17-240×320.webp”,”opening”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106204721/fotos-para-notas-de-pulzo-17-592×350.webp”,”gif”:””}},”videos”:{“main”:{“image”:””,”url”:””,”title”:””,”embeded”:””}},”externalUrl”:””,”carousel”:”0″,”trinoTW”:””,”liveBlog”:”0″,”shorthand”:””,”audio”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/pulzo-lite/audios/PP996047.mp3″,”tags”:[“Computadores”,”Smartphones”,”Tecnologu00eda”],”sources”:[{“title”:”https://hipertextual.com/2020/10/pc-ordenadores-ventas”,”url”:”https://hipertextual.com/2020/10/pc-ordenadores-ventas”,”source”:”Hipertextual”},{“title”:”COVID-19 favorece la venta de PCs: Canalys”,”url”:”https://www.infochannel.info/covid-19-favorece-la-venta-de-pcs-canalys”,”source”:”Infochannel”}],”related”:[“https://www.pulzo.com/tecnologia/among-us-que-es-como-juega-como-descargarlo-trucos-PP977853″],”body2”:”nn

Los cambios que la pandemia trajo sobre las dinu00e1micas laborales y educativas han terminado por verse reflejados en una mayor adquisiciu00f3n de dispositivos PC durante los u00faltimos meses.

n

Tal como apunta Hipertextual, la pandemia del coronavirus ha dejado en entredicho la teoru00eda que pregonan algunos sobre el hecho de que vivimos en una u2018era post-PCu201d.

n

n

El mencionado medio cita los resultados de los estudios hechos por las consultorasu00a0Canalys e IDC, que revelan la venta de 79 millones de unidades de PC de todos los modelos durante el primer trimestre del 2020.

n

Y es que, segu00fan los cu00e1lculos, hubo un incremento en ventas del 13 % frente al au00f1o anterior, lo que supone un estu00edmulo considerable para la industria.

n

Por su parte, Infochannelu00a0 seu00f1ala que las marcas con mu00e1s ventas en el mundo fueron: Lenovo, HP, Dell, Apple y Acer.

n”,”comercial”:{“promovido”:{“name”:””,”slug”:””,”color”:””,”facebook”:””,”image”:””,”imageletter”:””,”imageblack”:””}},”directtv”:{“mobile”:””,”desktop”:””,”link”:””},”Custom_fields”:{“Directv”:””,”Promovido”:””},”tambientepuedeinteresar”:[{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20200930171104/captura-de-pantalla-2020-09-29-a-las-4-15-04-p-m-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20200930171104/captura-de-pantalla-2020-09-29-a-las-4-15-04-p-m-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20200930171104/captura-de-pantalla-2020-09-29-a-las-4-15-04-p-m-900×485.webp”,”type”:”article”,”link”:”/tecnologia/among-us-que-es-como-juega-como-descargarlo-trucos-PP977853″,”title”:”u2018Among Usu2019: quu00e9 es, cu00f3mo se juega, cu00f3mo descargarlo y trucos para ganar el videojuego”,”author”:””,”author_img”:””,”alt”:”Imagen de referencia”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20180926142851/super-mario-bros-via-twitter-288×162.jpg”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20180926142851/super-mario-bros-via-twitter-180×180.jpg”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20180926142851/super-mario-bros-via-twitter.jpg?itok=1538005932″,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/tecnologia/es-regla-34-como-opera-web-PP564717″,”title”:”u00bfPor quu00e9 todo lo que circula en la web se vuelve pornografu00eda?”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”Luigi y la princesa regla 34″},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106160426/gettyimages-1226302912-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106160426/gettyimages-1226302912-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201106160426/gettyimages-1226302912.webp”,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/tecnologia/whatsapp-como-hacer-stickers-con-audio-aplicacion-PP995878″,”title”:”WhatsApp: asu00ed es como puede hacer y compartir stickers con audio”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”Logotipo de WhatsApp para ilustrar nota sobre cu00f3mo hacer stickers con audio en la aplicaciu00f3n”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20200611162322/captura-de-pantalla-2020-06-11-a-las-4-13-22-p-m-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20200611162322/captura-de-pantalla-2020-06-11-a-las-4-13-22-p-m-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20200611162322/captura-de-pantalla-2020-06-11-a-las-4-13-22-p-m.webp”,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/tecnologia/ps5-precio-nueva-consola-playstation-5-PP916249″,”title”:”Este seru00eda el precio de la nueva y llamativa PS5 (en pesos colombianos)”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”Play Station 5″}],”amp”:{“body”:”

nn Los cambios que la pandemia trajo sobre las dinámicas laborales y educativas han terminado por verse reflejados en una mayor adquisición de dispositivos PC durante los últimos meses. n Tal como apunta Hipertextual, la pandemia del coronavirus ha dejado en entredicho la teoría que pregonan algunos sobre el hecho de que vivimos en una ‘era post-PC”. n TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR ‘Among Us’: qué es, cómo se juega, cómo descargarlo y trucos para ganar el videojuego n El mencionado medio cita los resultados de los estudios hechos por las consultoras Canalys e IDC, que revelan la venta de 79 millones de unidades de PC de todos los modelos durante el primer trimestre del 2020. n Y es que, según los cálculos, hubo un incremento en ventas del 13 % frente al año anterior, lo que supone un estímulo considerable para la industria. n Por su parte, Infochannel señala que las marcas con más ventas en el mundo fueron: Lenovo, HP, Dell, Apple y Acer. n

“,”libraries”:[]},”gallery”:null,”stringTags”:”Computadores,Smartphones,Tecnologu00eda”},{“id”:”PP996162″,”titles”:{“main”:”Lista de convocados de la Selecciu00f3n Colombia para fechas 3 y 4 de Eliminatorias”,”facebook”:”u00a1Vamos con toda, muchachos!”,”seo”:”Convocatoria Selecciu00f3n Colombia, fechas 3 y 4 de Eliminatorias”,”pulzo”:”u00a1Muchas novedades! Asu00ed quedu00f3 la convocatoria de Colombia para los partidos de Eliminatorias”},”phrases”:{“main”:”Este domingo el tu00e9cnico Carlos Queiroz confirmu00f3 la convocatoria del combinado nacional para los partidos del 13 y 17 de noviembre.”},”categories”:{“main”:{“slug”:”deportes”,”name”:”Deportes”}},”urls”:{“main”:”/deportes/convocatoria-seleccion-colombia-fechas-3-4-eliminatorias-PP996162″},”author”:{“creator”:{“user”:”sergio.jacome”,”name”:”Sergio Jacome”,”nickname”:”Redacciu00f3n Deportes”},”owner”:{“id”:””,”name”:””,”image”:””,”profile”:””,”url”:””,”twitter”:{“title”:””,”url”:””},”urlFacebook”:””,”email”:””,”linkPersonal”:””,”teamPulzo”:””,”short_text”:””,”large_text”:””}},”published”:”1″,”type”:”article”,”censorship”:”0″,”unpublishImage”:”0″,”ext”:”jpg”,”metadescripcion”:”Lista convocados de la Selecciu00f3n Colombia para las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias al Mundial Catar 2022 contra Uruguay y Ecuador.”,”created”:1604851906,”updated”:1604851906,”images”:{“meta”:{“title”:”Convocatoria Selecciu00f3n Colombia, fechas 3 y 4 de Eliminatorias”,”credit”:”EFE”,”description”:”Jugadores de la Selecciu00f3n celebrando gol, convocados de Colombia para las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias”,”alt”:”Jugadores de la Selecciu00f3n celebrando gol, convocados de Colombia para las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias”,”file”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107010837/e04722646bddc4a6863148d7a2b6b5f2fd949358.webp”},”types”:{“thumb”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107010837/e04722646bddc4a6863148d7a2b6b5f2fd949358-150×150.webp”,”mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107010837/e04722646bddc4a6863148d7a2b6b5f2fd949358-280×185.webp”,”medio”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107010837/e04722646bddc4a6863148d7a2b6b5f2fd949358-420×278.webp”,”large”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107010837/e04722646bddc4a6863148d7a2b6b5f2fd949358-900×485.webp”,”vertical”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107010837/e04722646bddc4a6863148d7a2b6b5f2fd949358-240×320.webp”,”opening”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201107010837/e04722646bddc4a6863148d7a2b6b5f2fd949358-592×350.webp”,”gif”:””}},”videos”:{“main”:{“image”:””,”url”:””,”title”:””,”embeded”:””}},”externalUrl”:””,”carousel”:”0″,”trinoTW”:””,”liveBlog”:”0″,”shorthand”:””,”audio”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/pulzo-lite/audios/PP996162.mp3″,”tags”:[“Eliminatorias sudamericanas”,”Mundial Catar 2022″,”Selecciu00f3n Colombia”],”sources”:[],”related”:[“https://www.pulzo.com/entretenimiento/seleccion-colombia-parejas-james-rodriguez-futbolistas-PP996638″],”body2”:”nn

La Selecciu00f3n Colombia confirmu00f3 su lista de convocados para el segundo doblete de partidos de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial Catar 2022, en las que el combinado nacional enfrentaru00e1 a Uruguay y Ecuador.

n

En la convocatoria la gran ausencia es Radamel Falcao Garcu00eda, quien se lesionu00f3 esta semana entrenando con el Galatasaray y no se pudo recuperar tan ru00e1pido como los aficionados deseaban. Pero el u2018Tigreu2019 no fue el u00fanico de los habituales seleccionados que no estaru00e1 en esta fecha Fifa, ya que junto a u00e9l quedu00f3 por fuera Stefan Medina.

n

n

Hay grandes novedades para esta convocatoria: Luis Orejuela, Daniel Muu00f1oz, Edwin Cardona y el delantero Luis Suu00e1rez.

n

En comparaciu00f3n con el primer doblete de partidos, vuelven a la Selecciu00f3n hombres importantes como David Ospina, Matheus Uribe y Luis Du00edaz, que tuvieron que quedarse en Europa hace un mes porque en sus equipos habu00edan contagiados con coronavirus.

n

El equipo nacional enfrentaru00e1 a Uruguay el pru00f3ximo viernes 13 de noviembre, a las 3:30 p.m, y en la cuarta fecha del camino al Mundial chocaru00e1 contra Ecuador, en el duelo que se llevaru00e1 a cabo en Quito el martes 17, a partir de las 4:00 p.m.

n

Colombia llega a esta fecha Fifa en la tercera posiciu00f3n de la tabla de posiciones, con cuatro puntos de seis disputados. Por su parte, el seleccionado celeste es sexto y el del vecino pau00eds estu00e1 de quinto.

n

Convocados Selecciu00f3n Colombia para las Eliminatorias

n

A continuaciu00f3n, la lista completa de la convocatoria hecha por Carlos Queiroz:

n

n n Arqueros: David Ospina, Camilo Vargas, u00c1lvaro Montero.

David Ospina, Camilo Vargas, u00c1lvaro Montero. n n Defensas: u00a0Luis Orejuela, Danielu00a0 Muu00f1oz, Yerry Mina, Du00e1vinson Su00e1nchez, Jeison Murillo, William Tesillo, Jhon Lucumu00ed, Frank Fabra y Johan Mojica.

u00a0Luis Orejuela, Danielu00a0 Muu00f1oz, Yerry Mina, Du00e1vinson Su00e1nchez, Jeison Murillo, William Tesillo, Jhon Lucumu00ed, Frank Fabra y Johan Mojica. n n Volantes: Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona, James Rodru00edguez y Luis Du00edaz.

Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona, James Rodru00edguez y Luis Du00edaz. n nDelanteros: Duvu00e1n Zapata, Luis Fernando Muriel, Alfredo Morelos y Luis Suu00e1rez. n

n”,”comercial”:{“promovido”:{“name”:””,”slug”:””,”color”:””,”facebook”:””,”image”:””,”imageletter”:””,”imageblack”:””}},”directtv”:{“mobile”:””,”desktop”:””,”link”:””},”Custom_fields”:{“Directv”:””,”Promovido”:””},”tambientepuedeinteresar”:[{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108142906/james-rodriguez-juan-g-cuadrado-yerry-mina-stefan-medina-duvan-zapata-y-otros-jugadores-colombianos-en-partido-de-2019-ilustra-nota-de-parejas-de-futbolistas-de-la-seleccion-colombia-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108142906/james-rodriguez-juan-g-cuadrado-yerry-mina-stefan-medina-duvan-zapata-y-otros-jugadores-colombianos-en-partido-de-2019-ilustra-nota-de-parejas-de-futbolistas-de-la-seleccion-colombia-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108142906/james-rodriguez-juan-g-cuadrado-yerry-mina-stefan-medina-duvan-zapata-y-otros-jugadores-colombianos-en-partido-de-2019-ilustra-nota-de-parejas-de-futbolistas-de-la-seleccion-colombia-900×485.webp”,”type”:”article”,”link”:”/entretenimiento/seleccion-colombia-parejas-james-rodriguez-futbolistas-PP996638″,”title”:”Selecciu00f3n Colombia: parejas de James Rodru00edguez, Juan G. Cuadrado, y mu00e1s futbolistas”,”author”:””,”author_img”:””,”alt”:”Imagen de referencia”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201104134240/mlb-nacional-v-junior-10102020002-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201104134240/mlb-nacional-v-junior-10102020002-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201104134240/mlb-nacional-v-junior-10102020002.webp”,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/deportes/listado-equipos-colombianos-costosos-2020-PP994459″,”title”:”Los 10 equipos colombianos mu00e1s costosos en 2020 por valor de sus nu00f3minas”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”Junior y Atlu00e9tico Nacional jugando un partido de la liga, dos de los equipos mu00e1s caros del fu00fatbol colombiano”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108123758/gettyimages-1206652922-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108123758/gettyimages-1206652922-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201108123758/gettyimages-1206652922.webp”,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/deportes/seleccion-colombia-santos-borre-positivo-para-coronavirus-PP996642″,”title”:”Baja en Selecciu00f3n Colombia: Borru00e9 dio positivo para COVID-19 y no estaru00e1 en Eliminatorias”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”Rafael Santos Borru00e9, quien dio positivo para coronavirus, lamentu00e1ndose.”},{“image_desktop”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201020181928/harlen-santiago-garcia-hernandez-280×185.webp”,”image_mobile”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201020181928/harlen-santiago-garcia-hernandez-150×150.webp”,”image_msn”:”https://d2yoo3qu6vrk5d.cloudfront.net/images/20201020181928/harlen-santiago-garcia-hernandez.webp”,”type”:”article”,”link”:”https://www.pulzo.com/deportes/caldas-muere-joven-futbolista-desplomarse-pleno-partido-PP987336″,”title”:”Muere futbolista de Selecciu00f3n Colombia juvenil luego de desplomarse en pleno partido”,”author”:”Pulzo”,”author_img”:”Imagen de referencia”,”alt”:”Harlen Santiago Garcu00eda Hernu00e1ndez, jugador de Selecciu00f3n Colombia-17, falleciu00f3 luego de desplomarse en pleno partido.”}],”amp”:{“body”:”

nn La Selección Colombia confirmó su lista de convocados para el segundo doblete de partidos de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial Catar 2022, en las que el combinado nacional enfrentará a Uruguay y Ecuador. n En la convocatoria la gran ausencia es Radamel Falcao García, quien se lesionó esta semana entrenando con el Galatasaray y no se pudo recuperar tan rápido como los aficionados deseaban. Pero el ‘Tigre’ no fue el único de los habituales seleccionados que no estará en esta fecha Fifa, ya que junto a él quedó por fuera Stefan Medina. n TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR Selección Colombia: parejas de James Rodríguez, Juan G. Cuadrado, y más futbolistas n Hay grandes novedades para esta convocatoria: Luis Orejuela, Daniel Muñoz, Edwin Cardona y el delantero Luis Suárez. n En comparación con el primer doblete de partidos, vuelven a la Selección hombres importantes como David Ospina, Matheus Uribe y Luis Díaz, que tuvieron que quedarse en Europa hace un mes porque en sus equipos habían contagiados con coronavirus. n El equipo nacional enfrentará a Uruguay el próximo viernes 13 de noviembre, a las 3:30 p.m, y en la cuarta fecha del camino al Mundial chocará contra Ecuador, en el duelo que se llevará a cabo en Quito el martes 17, a partir de las 4:00 p.m. n Colombia llega a esta fecha Fifa en la tercera posición de la tabla de posiciones, con cuatro puntos de seis disputados. Por su parte, el seleccionado celeste es sexto y el del vecino país está de quinto. n Convocados Selección Colombia para las Eliminatorias n A continuación, la lista completa de la convocatoria hecha por Carlos Queiroz: n n n Arqueros: David Ospina, Camilo Vargas, Álvaro Montero.

David Ospina, Camilo Vargas, Álvaro Montero. n n Defensas: Luis Orejuela, Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Jeison Murillo, William Tesillo, Jhon Lucumí, Frank Fabra y Johan Mojica.

Luis Orejuela, Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Jeison Murillo, William Tesillo, Jhon Lucumí, Frank Fabra y Johan Mojica. n n Volantes: Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona, James Rodríguez y Luis Díaz.

Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona, James Rodríguez y Luis Díaz. n nDelanteros: Duván Zapata, Luis Fernando Muriel, Alfredo Morelos y Luis Suárez. n n

“,”libraries”:[]},”gallery”:null,”stringTags”:”Eliminatorias sudamericanas,Mundial Catar 2022,Selecciu00f3n Colombia”}];

