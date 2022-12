Karmele Marchante arremete contra Carmen Sevilla: “Es mala, malísima”

Precisamente en ese programa se dio su peor momento en televisión, según admite ella misma ahora en otra entrevista, en este caso para la Cadena Ser. “ Yo los primeros años me lo pasé bien; después, no . Llegaba al hotel llorando cada noche. Era sufrido y duro”, ha recordado la periodista.

Karmele Marchante lleva semanas promocionando su libro, No me callo (Penguin Random House), en el que cuenta sus memorias. Hace unos días, la catalana de 76 años, reconocida por sus etapas de tertuliana , atacó en una entrevista a Pronto los dos programas que más fama le dieron, Tómbola y Sálvame, así como al fallecido Jesús Mariñas. “Era una persona maltratadora y tóxica”, declaró.

