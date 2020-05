Karla Panini se burlaba en pleno show del cáncer de Karla Luna

A través de un video de hace algunos años, muestra uno de los shows de “Las Lavanderas” en el que se muestran las constantes y crueles burlas de Karla Panini hacia el cáncer que había enfrentado Karla Luna.

Las imágenes de la grabación exhíben que la “comare guera” como era llamada Karla Panini se burlaba con “suma crueldad” de su entonces supuesta “amiga” Karla Luna.

Cabe mencionar que la finada “comare morena” enfrentó una dura batalla contra el implacable padecimiento que finalmente le arrebatara la vida. El cáncer contra el que luchó saliendo vencedora en dos ocasiones, pero tras la tercera vez hizo imposible su recuperación.

Karlita Luna, como muchos la recuerdan ya no tenía matriz débido al cáncer que padeció la primera ocasión en 2012, y era el tema del que Karla Panini se valía para humillarla en los shows.

Mi comadre pobresita no quiero que nadie me la juzgue, nadie me la maltrate porque ella, ya no tiene matriz..aunque sea inservible como quiera es una mujer, señala Panini en sus comentarios