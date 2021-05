Karina completa su pauta de vacunación y se muestra muy feliz por poder recuperar algo de normalidad

Además del estreno de su nueva canción, con la que la cantante acaricia el alma de sus fans, ahora tiene la alegría de correr menos riesgos en caso de infectarse de coronavirus. “Ya la segunda dosis y, por lo visto, estaría inmunizada. Estoy muy contenta y feliz” , confesaba Karina, que asegura que no ha sufrido ningún contratiempo relacionado con el antídoto: “Con la primera no tuve ninguna reacción negativa, al revés, yo creo que estoy hasta mejor” .

