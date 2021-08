Karina Banda siente nervios de presentar “Enamorándonos”

Univision Karina Banda es la presentadora de “Enamorándonos”.

Tras la salida de Ana Patricia Gámez, una nueva presentadora se incorpora al reality mas romántico de UniMás. A partir de este lunes 16 de agosto, Enamorándonos regresa a la pantalla chica y será presentado por Karina Banda y Rafael Araneda. Karina se despidió de El Gordo y la Flaca para convertirse de llenó en la co presentadora de Enamorándonos. “Nunca me imagine que iba estar en un show como este”, dijo Karina en entrevista con AhoraMismo.com. “Me gusta mucho porque todos los días va a ser un reto diferente, una aventura diferente y a quién no le gusta el amor. Amor es felicidad cuando hay cosas buenas. Cuando hay ruptura no tanto, verdad. Pues como dice Rafa tiene que haber de todo”.

Lo que habrá en esta temporada son parejas que se preparan para llegar al altar. También nuevas historias de amor, nuevos “amorosos”, compromisos y más. Y quién mejor que la simpática Karina para presentar estas historias. “El público me eligió para que me quedará aquí acompañando a Rafa y a todos los amorosos y flechados”, asegura Karina. “Es importante compartir estas historias de amor con los televidentes porque seguramente habra unos en casa que ya no creen en el amor. Hay algunos en casa que ya perdieron las esperanzas. Y habrán algunos en casa que necesitan distraerse y quedarse con nosotros pegados a la televisión viendo las historias que al final son reales. Son historias nuevas y diferentes de cada uno de los que están formando parte del show”.

Karina admira la gran energía de su compañero Rafael

Rafael como presentador es muy ocurrente. Tiene extremadamente [mucha] energía que no sé de donde la saca, que por cierto necesito hablar muy bien con él sobre ese tema. Él es alguien muy sensible que te lleva de reírte a hacerte llorar. Él es un gran improvisador, que no es fácil.

Mientras que Rafa nos contó que “vamos a ver a Karina convirtiéndose en una mujer que nos va a entretener, que nos va hacer reír, que nos va a emocionar, porque eso es Enarmorándonos“.

Karina siente nervios de presentar un show sin tener un guión

“Me siento nerviosa. Rafa me dijo ‘Karina tienes que divertirte’ entonces la clave es la diversión. Dejarte llevar y que fluya…eso tratare de hacer, hacer a un lado los nervios. Concentrarme por primera vez, no en un guión, sino en lo que pasa en mi alrededor porque en mi trabajo usualmente era al revés. Olvídate lo que está pasando a tu alrededor y concentrate en tu guión. Ahora es lo opuesto. Así que vamos a ver. ¡Una aventura más!”, expresó Karina en la entrevista que puedes ver abajo. Y añadió, “Yo espero cosas buenas. Espero que la reacción del público sea positivo. Lo que yo vengo hacer aquí es divertirme y espero sumar a la diversión”.

Karina NO es fan de Bennifer

Ya que estamos en el tema de amor y romance. Le preguntamos a Karina quién es su pareja famosa favorita en este momento y ella dejo muy claro que no es fan de Bennifer. “Mi pareja famosa favorita, no es Jennifer López y Ben Affleck. En un momento si pudieron ser mi pareja favorita porque en un momento sí me emocionaba lo que estaba pasando. Pero después ya siento que perdió su naturalidad. A mi me gusta ver cuando las cosas son naturales y eso no me parece tan natural. Mi pareja famosa favorita es Sebastián Rulli y Angelique Boyer además porque son amigos. Yo he visto de cerca su amor, es un amor muy lindo. Además me encantan [ellos] en las redes sociales”. Mira abajo un divertido TikTok de Sebastian con Angelique.

“Enamorándonos” estrena su tercera temporada este 16 de agosto con Karina Banda y Rafael Araneda

Karina Banda y Rafael Araneda estrenan la tercera temporada de Enamorándonos este lunes 16 agosto a las 8 p.m., hora del Este, por Unimás. “Estoy feliz y contento de iniciar de nuevo el camino de Enamorándonos en compañía ahora de Karina con nuevos amorosos y nuevas amorosas, flechados y flechadas y vamos a tener una nueva mezclas de nuevas historias de amor que nos van a sorprender y a divertir”, dijo Rafael. “También tenemos la magia de la boda y formará parte de las primeras horas de este nuevo arranque de Enamorándonos. Hay rupturas como la vida misma. El amor, el desamor y el encuentro y desencuentro”.