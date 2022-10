Karim Benzema, el Balón de Oro que gana menos que Eden Hazard en Real Madrid

“Robert Lewandowski es el mejor del mundo, no tengo duda, pero hay que reconocer la temporada que tuvo Karim Benzema. Ese corazón que mostró. No tengo ninguna duda, Benzema merece el Balón de Oro este año. Maradona ganó el Mundial del 86 para Argentina y Benzema ganó la Champions para el Real Madrid” fueron palabras del histórico futbolista alemán Lothar Matthäus durante una visita de medios en Leipzig en la que estuvo presente AS hace unos meses.

You May Also Like