Karim Benzema apunta a su retirada internacional

El técnico, que no convocó a nadie en su lugar pese a que podía haberlo hecho, pasó del “sin comentarios” a asegurar que él solo se ocupa “de los que están, no de los ausentes”.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier ! J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs

”He hecho esfuerzos y los errores para llegar hasta donde he llegado y estoy orgulloso. He escrito mi historia y la nuestra acaba”, señala el jugador sobre una foto vestido de la selección.

