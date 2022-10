Kanye West rompe el silencio sobre las consecuencias de sus comentarios antisemitas

“Cuando surgió la idea de Black Lives Matter, nos unió como pueblo”, dijo. “Entonces, dije eso y cuestioné la muerte de George Floyd, lastimó a mi gente. Hirió a los negros. Entonces, quiero disculparme por lastimarlos porque en este momento Dios me ha mostrado por lo que está haciendo Adidas y por lo que están haciendo los medios, sé cómo se siente tener una rodilla en mi cuello ahora. Así que te agradezco, Dios, por hacerme humilde y dejarme saber cómo se siente realmente. Porque, ¿cómo se podría humillar al hombre negro más rico que no sea hacer que no sea multimillonario frente a todos a partir de un comentario?”.

“Siento que Dios me está volviendo humilde en este momento”, continuó. “Porque hay dos cosas que están sucediendo. Muchas veces, cuando decía ‘Soy el hombre negro más rico’, era una defensa que usaba para la conversación sobre salud mental. … Lo que está sucediendo ahora mismo es que me están volviendo humilde”.

