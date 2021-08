Kanye West reaviva su polémica con Universal por publicar ‘Donda’ sin permiso

Con cientos de millones de discos vendidos en todo el mundo, West es además uno de los artistas más galardonados de toda la historia de los Grammy desde la publicación de su primer trabajo, The College Dropout (2004), al que siguieron otros tan aplaudidos por la crítica como 808s & Heartbreak (2008) o My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010).

Ya en ese momento se esperaba el lanzamiento de Donda , constantemente retrasado y que toma el relevo a Jesus Is King (2019). West dio muestras en el pasado con discos como The Life Of Pablo (2016) de un alto nivel de autoexigencia que le impedía cerrar sus trabajos en el plazo inicial y que le llevaba a retorcarlos incluso una vez publicados.

“Universal no me dirá lo que cuestan mis grabaciones porque saben que puedo permitírmelas”, afirmó en los mensajes que compartió entonces, cuando proclamó también que usaría “su voz para que cambien todos los contratos de artistas comenzando por obtener sus grabaciones para sus hijos “.

