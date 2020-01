Kanye West planea hacer una gira de misas por Europa

La conversión al catolicismo de Kanye no ha dejado de acaparar titulares desde que contase, por primera vez, que la fe cristiana le ha ayudado a huir de graves problemas, como su trastorno bipolar o la adicción a la pornografía que sufre desde comienzos de su carrera artistica. Tal ha sido el desahogo y la estabilidad que ha aportado a su nueva vida la religión que el rapero ha inspirado su último disco (todas ellas en el Top 100 de Billboard), llamado Jesus is King, en diferentes enfoques católicos.

You May Also Like